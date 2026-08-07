SIR के बाद फिर बिहार से एक नई पहल की EC करेगा शुरूआत, GEN Z और GEN अल्फा के लिए बनाया प्लान
भारत निर्वाचन आयोग 17 अगस्त को पटना से 'Gen G' मतदाता जागरूकता पर विशेष अभियान शुरू करेगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : August 7, 2026 at 3:44 PM IST
पटना : बिहार एक बार फिर देश में चुनावी जागरूकता अभियान का केंद्र बनने जा रहा है. भारत निर्वाचन आयोग 'Gen G' मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत बिहार से करेगा. इस अभियान का उद्देश्य पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं और नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदान के महत्व और चुनावी प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराना है. अभियान की शुरुआत 17 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन से होगी, जहां 5 हजार से अधिक विद्यार्थी और फर्स्ट टाइम वोटर शामिल होंगे.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे मुख्य अतिथि : निर्वाचन आयोग के इस विशेष कार्यक्रम में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे. वहीं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में भाग लेंगे. कार्यक्रम के दौरान युवाओं को मतदान के अधिकार, मतदाता बनने की प्रक्रिया और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.
मतदाता जागरूकता के लिए अभियान : अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर जागरूकता होगा. कार्यक्रम में युवाओं को ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी. साथ ही यह भी बताया जाएगा कि ईवीएम किस प्रकार सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने वाली प्रणाली है. आयोग तकनीकी पहलुओं को सरल भाषा में समझाकर युवाओं के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जागरूकता और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करेगा.
मतदान और वोटिंग के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य : निर्वाचन आयोग का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. इसलिए जेन-जी और जेन-अल्फा को शुरुआती स्तर पर ही चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है, ताकि वे न केवल अपने मताधिकार का उपयोग करें, बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर सकें. कार्यक्रम में संवादात्मक सत्र, प्रस्तुति और तकनीकी प्रदर्शन के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को सहज तरीके से समझाया जाएगा. इसके अलावा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके लिए क्या जरूरी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी.
बिहार से शुरू होगी राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता अभियान : बिहार को इस अभियान की शुरुआत के लिए चुनने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है. इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची के व्यापक सत्यापन की प्रक्रिया भी सबसे पहले बिहार में शुरू की गई थी. राज्य में उसके सफल संचालन के बाद इस प्रक्रिया को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया. अब एक बार फिर निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर के इस जागरूकता अभियान की शुरुआत बिहार से करने का निर्णय लिया है.
मतदाता जागरूकता का नया मॉडल : निर्वाचन आयोग की योजना है कि यदि बिहार में जेन-जी अभियान सफल रहता है, तो इसे चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित किया जाएगा. आयोग का मानना है कि युवाओं को मतदान के महत्व, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतंत्र में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकता है. बिहार से शुरू होने वाला यह अभियान देशभर में मतदाता जागरूकता का नया मॉडल बन सकता है.
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