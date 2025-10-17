ETV Bharat / bharat

बिहार इलेक्शन पर EC सख्त: चुनावी क्षेत्र में नकदी से लेकर ड्रग-दारू के प्रवाह से निपटने के लिए एजेंसियों को किया टाइट

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ यहां निर्वाचन सदन में प्रवर्तन एजेंसियों/बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की. ( ANI (File) )

विचार-विमर्श के दौरान, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से तस्करी के सामान, ड्रग्स, शराब और नकली मुद्रा सहित नकदी के परिवहन को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई.

उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त व्यय पर अंकुश लगाने, प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी साझा करने से संबंधित चर्चा हुई.

बैठक में बिहार चुनावों में नकदी और अन्य प्रलोभनों के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया.

बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए.

सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, आरबीआई, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग सहित प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया.

नई दिल्ली: बिहार में आगामी दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राज्य में चुनावों के दौरान सक्रिय और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया.

बैठक के दौरान, विभिन्न एजेंसियों ने आयोग को प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों, उठाए गए कदमों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी.

चुनाव आयोग के अनुसार, चुनावों को खराब करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से संबंधित विस्तृत विषयों पर जानकारी दी गई.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया है कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान होना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी में अंतर-एजेंसी समन्वय पर जोर दिया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों का मानचित्रण करें, ताकि तस्करी के सामान, ड्रग्स, शराब और नकदी (नकली मुद्रा सहित) के परिवहन, अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखी जा सके. उन्होंने बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को खुलासा किया कि 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से बिहार में अब तक 33 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की सूचना मिली है. राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती में नकदी, शराब और ड्रग्स शामिल हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होना है. दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं, जबकि राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की थीं, जबकि अन्य दलों ने 8 सीटें जीती थीं. राजद 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी थी. भाजपा ने 74 और जदयू ने 43 सीटें जीती थीं.

एनडीए को सत्ता बरकरार रखने का पूरा भरोसा है. महागठबंधन सत्तारूढ़ दल को सत्ता से बेदखल करके सत्ता में वापसी की कोशिश में है.