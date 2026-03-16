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बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद ECI का एक्शन, मुख्य सचिव और गृह सचिव को पद से हटाया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर, राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से हटा दिया. जानकारों का मानना ​​है कि आयोग का यह सख्त कदम स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. रविवार दोपहर को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) के शेड्यूल की घोषणा की थी. उस घोषणा की गूंज अभी कम भी नहीं हुई थी कि चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के तहत, राज्य के दो शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया गया, और उनकी जगह नए अधिकारियों के नाम तुरंत घोषित कर दिए गए. चुनाव आयोग का पत्र (ETV Bharat) आयोग के निर्देश के अनुसार, 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी दुष्यंत नरियाला को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. साथ ही, 1997 बैच की IAS अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. आयोग के सूत्रों ने बताया है कि ये दोनों अनुभवी अधिकारी तुरंत पदभार संभाल लेंगे. राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र में बताया गया कि आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियों की अच्छी तरह समीक्षा करने के बाद ही ट्रांसफर के बारे में यह फैसला लिया है. आमतौर पर, जैसे ही चुनाव शेड्यूल की घोषणा होती है, राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और पूरे प्रशासन की बागडोर सीधे चुनाव आयोग के हाथों में आ जाती है. इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, आयोग ने पहले ही दिन प्रशासन के उच्च स्तर पर फेरबदल शुरू करके एक कड़ा संदेश दिया.