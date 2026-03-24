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प.बंगाल: चुनाव आयोग ने देर रात जारी की बंगाल के वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट

आयोग ने कहा है कि अगर किसी को शिकायत है तो वे लिस्ट के जारी होने के 15 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं.

Bengal voters first supplementary list
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 11:13 AM IST

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कोलकाता: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत विचाराधीन श्रेणी में रखे गए वोटरों की सुनवाई के बाद पूरक सूची बीती देर रात जारी की है. यह पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट या अतिरिक्त लिस्ट है. चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह लिस्ट सोमवार को ही जारी की जाएगी.

शुरुआत में ऐसी खबरें थी कि यह लिस्ट दोपहर में जारी की जा सकती है. हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ. सोमवार शाम को बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने घोषणा की कि यह लिस्ट उसी रात बाद में जारी की जाएगी. इसी के अनुसार यह लिस्ट सोमवार को लगभग 12:00 बजे जारी की गई.

फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को जारी की गई थी. लगभग 23 दिन बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आगे बताया कि सोमवार को शाम 4:00 बजे तक, 2.9 मिलियन नामों के बारे में फैसले फाइनल हो चुके थे. दूसरे शब्दों में इस शुरुआती लिस्ट में 2.9 मिलियन लोगों के नाम हैं.

फाइनल लिस्ट के पब्लिश होने के बाद यह देखा गया कि 6 मिलियन नाम अभी भी फैसले के तहत हैं. उनमें से अब लगभग आधे के बारे में फैसला हो चुका है. यह तय करते हुए कि उनके नाम लिस्ट में जोड़े जाएँगे या नहीं. आयोग ने घोषणा की है कि पूरक सूची दो वेबसाइटों पर उपलब्ध है.

पहली लिस्ट बताती है कि प्रोसेस खत्म होने के बाद किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. इसलिए जिन लोगों के नाम 28 फरवरी को जारी हुई लिस्ट में 'विचाराधीन' (या 'अंडर रिव्यू') स्टेटस के साथ दिखाई दिए, उन्हें पहले 'सप्लीमेंट्री लिस्ट नंबर 1' देखनी होगी ताकि यह पता चल सके कि उनके नाम अब ऑफिशियली एनरोल हुए हैं या नहीं.

अगर इस लिस्ट में कोई नाम दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति ने वोट देने का अधिकार हासिल कर लिया है. इसके उलट, अगर इस लिस्ट में कोई नाम नहीं है तो व्यक्ति को बाद की लिस्ट में अपना नाम खोजना होगा - खासकर, 'डिलीशन लिस्ट' में.

कमीशन ने कहा है कि अगर किसी वोटर का नाम छूट जाता है या डिलीट हो जाता है, तो वे सप्लीमेंट्री लिस्ट के पब्लिकेशन के 15 दिनों के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन या ऑफलाइन अपील फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कमीशन किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखने के बारे में अपीलेट ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले को मानने के लिए बाध्य है.

लिस्ट के पब्लिश होने से लगभग तीन दिन पहले शुक्रवार की शाम को आयोग ने अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया. एक नोटिफिकेशन में कमीशन ने घोषणा की कि इस ट्रिब्यूनल का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिशों के आधार पर किया गया है.

राज्य भर के अलग-अलग जिलों के लिए अपीलीय अधिकारियों के तौर पर पूर्व जजों को नियुक्त किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, टी.एस. शिवज्ञानम भी एक अपीलीय अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं. वे उत्तर 24 परगना और कोलकाता से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करेंगे.

इस बीच राज्य प्रशासन ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के पब्लिश होने के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. लिस्ट के जारी होने के बाद कोई भी अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नबन्ना ने हर जिले के जिलाधिकारियों को चेतावनी भरे पत्र जारी किए थे.

इन अलग-अलग घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में सप्लीमेंट्री लिस्ट आखिरकार देर रात निर्धारित समय से काफी बाद जारी की गई. अब यह देखना बाकी है कि इस लिस्ट का बंगाल की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ेगा, एक ऐसा राज्य जो इस समय चुनावों की तैयारी कर रहा है.

ये भी पढ़ें- बंगाल पूरक मतदाता सूची: DMs को एहतियात बरतने के निर्देश, सोमवार को जारी होगी पहली सूची

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