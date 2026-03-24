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प.बंगाल: चुनाव आयोग ने देर रात जारी की बंगाल के वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट

कोलकाता: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत विचाराधीन श्रेणी में रखे गए वोटरों की सुनवाई के बाद पूरक सूची बीती देर रात जारी की है. यह पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट या अतिरिक्त लिस्ट है. चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह लिस्ट सोमवार को ही जारी की जाएगी.

शुरुआत में ऐसी खबरें थी कि यह लिस्ट दोपहर में जारी की जा सकती है. हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ. सोमवार शाम को बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने घोषणा की कि यह लिस्ट उसी रात बाद में जारी की जाएगी. इसी के अनुसार यह लिस्ट सोमवार को लगभग 12:00 बजे जारी की गई.

फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को जारी की गई थी. लगभग 23 दिन बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आगे बताया कि सोमवार को शाम 4:00 बजे तक, 2.9 मिलियन नामों के बारे में फैसले फाइनल हो चुके थे. दूसरे शब्दों में इस शुरुआती लिस्ट में 2.9 मिलियन लोगों के नाम हैं.

फाइनल लिस्ट के पब्लिश होने के बाद यह देखा गया कि 6 मिलियन नाम अभी भी फैसले के तहत हैं. उनमें से अब लगभग आधे के बारे में फैसला हो चुका है. यह तय करते हुए कि उनके नाम लिस्ट में जोड़े जाएँगे या नहीं. आयोग ने घोषणा की है कि पूरक सूची दो वेबसाइटों पर उपलब्ध है.

पहली लिस्ट बताती है कि प्रोसेस खत्म होने के बाद किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. इसलिए जिन लोगों के नाम 28 फरवरी को जारी हुई लिस्ट में 'विचाराधीन' (या 'अंडर रिव्यू') स्टेटस के साथ दिखाई दिए, उन्हें पहले 'सप्लीमेंट्री लिस्ट नंबर 1' देखनी होगी ताकि यह पता चल सके कि उनके नाम अब ऑफिशियली एनरोल हुए हैं या नहीं.

अगर इस लिस्ट में कोई नाम दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति ने वोट देने का अधिकार हासिल कर लिया है. इसके उलट, अगर इस लिस्ट में कोई नाम नहीं है तो व्यक्ति को बाद की लिस्ट में अपना नाम खोजना होगा - खासकर, 'डिलीशन लिस्ट' में.