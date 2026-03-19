चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: इन सांसदों और विधायकों के नए फंड रिलीज पर रोक, जानें-क्या है नियम

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: इन सांसदों और विधायकों के नए फंड रिलीज पर रोक, जानें-क्या है नियम
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है.
Published : March 19, 2026 at 5:08 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र में स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) के लिए दिए जाने वाले किसी भी नए फंड को जारी करने पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग ने यह निर्देश इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों की घोषणा के बाद लागू हुई आदर्श आचार संहिता के कारण जारी किया है.
आयोग ने निर्देश दिया है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक सांसदों (राज्यसभा सदस्यों सहित), विधायकों या विधान परिषद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत नया फंड आवंटित न किया जाए. चुनाव आयोग के अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के सचिवों, मुख्य सचिवों और इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस आशय का पत्र लिखा है.
एक अधिकारी ने बताया कि जिन कार्यों के लिए इस पत्र के जारी होने से पहले वर्क ऑर्डर (कार्य आदेश) तो मिल चुके थे, लेकिन जमीन पर काम असल में शुरू नहीं हुआ है, उन्हें अभी शुरू नहीं किया जा सकता. ये काम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू होंगे. हालांकि, यदि कोई काम वास्तव में शुरू हो चुका है, तो वह जारी रह सकता है और संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि के आधार पर पूरे हो चुके काम का भुगतान करने पर कोई रोक नहीं होगी.
अधिकारी ने आगे कहा कि जहां योजनाएं पास हो चुकी हैं, फंड मिल चुका है और निर्माण सामग्री साइट पर पहुंच चुकी है, वहां काम कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सकता है.
इस बीच, चुनाव आयोग ने कहा है कि आगामी चुनावों और उपचुनावों में बुजुर्गों, दिव्यांगों (PwD), सर्विस वोटर्स और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोट डालने की सुविधा दी जाएगी. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) का हवाला देते हुए अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मतदाता सूची में दर्ज दिव्यांग पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं.
चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसे मतदाता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर फॉर्म 12डी (Form 12 D) भरकर अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. पोलिंग टीमें तय शेड्यूल के अनुसार उनके घर जाकर वोट लेंगी, जिसकी जानकारी उम्मीदवारों को भी दी जाएगी.
आयोग ने आगे कहा कि मतदान के दिन अत्यावश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट के लिए अपने विभाग के नोडल अधिकारी के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इस श्रेणी में फायर सर्विस, स्वास्थ्य, बिजली, ट्रैफिक, एम्बुलेंस, नागरिक उड्डयन और लंबी दूरी की सरकारी बस सेवाओं आदि को शामिल किया गया है. साथ ही, चुनाव के दिन कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी 'अत्यावश्यक सेवा' श्रेणी में रखते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है.
आयोग के अनुसार, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपना पोस्टल बैलेट प्राप्त करेंगे, वोट डालेंगे और उसे सुविधा केंद्र पर जमा करेंगे. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुविधा केंद्र पर मतदान के दौरान मतदाता की गोपनीयता का पूरी तरह पालन किया जाए.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सर्विस वोटर्स (जैसे सेना या अन्य सेवा में तैनात मतदाता) को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची फाइनल होते ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के जरिए उनके मतपत्र भेजे जाएंगे. सर्विस वोटर्स को पोस्टल सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.
बता दें कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के साथ-साथ गोवा (पोंडा), गुजरात (उमरेठ), कर्नाटक (बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण), महाराष्ट्र (राहुरी और बारामती), नागालैंड (कोरिडांग) और त्रिपुरा (धर्मनगर) में उपचुनावों की घोषणा की गयी है. आगामी विधानसभा चुनाव केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में यह दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे.
इसके अलावा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की दो-दो सीटों सहित छह राज्यों की आठ सीटों पर उपचुनाव 9 और 23 अप्रैल को होंगे. ये उपचुनाव मौजूदा सदस्यों के निधन के कारण खाली हुई सीटों पर कराए जा रहे हैं.
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