SIR में लगे अधिकारियों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों को जान का डर, SC पहुंचा ECI

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी में कहा कि पश्चिम बंगाल में उसके अधिकारियों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास करने में अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते समय अपनी जान का डर सता रहा है. ईसीआई की अर्जी में कहा गया है कि फरक्का और चाकुलिया में गंभीर घटनाएं हुई हैं, जहां 1000 से अधिक लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने बीएलओ ऑफिस की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की.

याचिका में कहा गया है कि फरक्का में माइक्रो-ऑब्जर्वर पर बेरहमी से हमला किया गया और दो माइक्रो-ऑब्जर्वर को गंभीर चोटें आईं. 28 जनवरी को दाखिल की गई चुनाव आयोग की अर्जी में कहा गया, "हैरानी की बात है कि मौके पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, न ही कोई सुरक्षा कवर या प्रशासनिक मदद दी गई थी. माइक्रो ऑब्जर्वर को अपनी जान का डर सताने लगा, और आखिरकार, उन्हें अपनी ड्यूटी से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा."

आयोग ने कहा कि ये घटनाएं पश्चिम बंगाल की गंभीर जमीनी सच्चाई दिखाती हैं, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते समय अपनी जान का डर सता रहा है. ईसीआई ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों में, SIR के नोटिस चरण के दौरान सुनवाई आमतौर पर उपखंडीय (Subdivisional) स्तर पर ही की जाती है, और इसकी अध्यक्षता इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs) करते हैं, जो सब-डिवीजनल ऑफिसर (SDO) या उसके बराबर के रैंक के ऑफिसर होते हैं, जो कानून के मुताबिक और पहले से तय प्रशासनिक अभ्यास के हिसाब से होता है.

आयोग ने कहा कि हालांकि, पश्चिम बंगाल में विकेंद्रीकृत स्थानों पर हिंसा, धमकी और व्यवधान की घटनाओं को देखते हुए गंभीर प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं. ईसीआई ने कहा कि तीन मौकों पर, राज्य सरकार को लिखे पत्र में, विशेष अनुरोध की गई कि सब-डिविजनल ऑफिसर या उसके बराबर की रैंक के ऑफिसर को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 13B और मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स, 2023 के पैराग्राफ 4.2.1 के हिसाब से ERO के तौर पर काम करने के लिए उपलब्ध कराया जाए.

चुनाव आयोग ने कहा कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसने 24 जनवरी, 2026 के एक पत्र के साथ राज्य सरकार को फिर से लिखा, जिसमें ERO के तौर पर काम करने के लिए सब-डिविजनल ऑफिसर या उसके बराबर की रैंक के ऑफिसर को तैनात करने का अनुरोध किया गया था. अर्जी में कहा गया, "बार-बार बातचीत के बावजूद, राज्य सरकार ने इन अनुरोधों को नहीं माना है और इसके उलट, क्लर्क लेवल के अधिकारियों सहित काफी कम रैंक के ऑफिसर को तैनात करना जारी रखा है, जिन्हें न तो गैर-न्यायिक (Quasi-judicial) जांच करने का अधिकार है और न ही उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई है."

ईसीआई ने कहा कि उचित रैंक वाले अधिकारियों की कमी की वजह से सब-डिवीजनल स्तर पर भी प्रभावी तरीके से सुनवाई करने में काफी मुश्किल होती है. आयोग की अर्जी में कहा गया है कि इस बैकग्राउंड में, पंचायत या ब्लॉक स्तर पर सुनवाई करने के निर्देश ने समस्या को और बढ़ा दिया है, क्योंकि पंचायत स्तर पर सुनवाई करने के लिए बहुत अधिक ERO-स्तर के अधिकारियों की जरूरत होगी.