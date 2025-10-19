बिहार चुनाव और आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक तैनात
बिहार चुनाव और आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है.
Published : October 19, 2025 at 5:56 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ओब्जर्वर्स की एक टीम तैनात की है.
समान अवसर सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 324 और धारा 20बी द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिदेश के तहत इन ओब्जर्वर्स की नियुक्ति की है.
दो चरणों में होंगे बिहार में चुनाव
6 और 11 नवंबर को होने वाले दो चरणों वाले बिहार चुनावों के लिए आयोग ने पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक और 18 पुलिस पर्यवेक्षक, और दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षकों के साथ 20 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. इसके अलावा चल रहे उपचुनावों की निगरानी के लिए 8 सामान्य पर्यवेक्षक और 8 पुलिस पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है.
चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए तैनात
सभी पर्यवेक्षकों ने निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों का अपना प्रारंभिक दौरा पूरा कर लिया है और अब चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए जमीनी स्तर पर तैनात हैं. आयोग ने उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, निष्पक्षता और चुनाव मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं तक पूरी पहुंच बनाए रखने और शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. उन्हें मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई मतदाता सुविधा पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी काम सौंपा गया है.
इससे पहले चुनाव आयोग ने छह साल बाद एक बार फिर से अपने आर्थिक खुफिया समिति को सक्रिय किया. इस सिलसिले में चुनावी खुफिया मामलों की बहु-विभागीय समिति (MDCEI) की बैठक शुक्रवार को हुई. यह बैठक 2019 के बाद पहली बार आयोजित की गई.
इसका मकसद चुनावी राज्य विशेषकर बिहार में वोटरों को प्रभावित करने के लिए धनबल और गिफ्ट के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय पुलिस बलों की रणनीति को पुख्ता करना है.
