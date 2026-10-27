UP-पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, ट्रांसफर-पोस्टिंग पर जारी किए सख्त नियम
चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर और गृह जिलों में तैनाती को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 5:42 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को चुनावों के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने तय हुए हैं.
चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी पुरानी नीति याद दिलाई है. आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव ड्यूटी से जुड़े किसी भी अफसर को उसके गृह जिले या ऐसे जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा, जहां उसने बहुत लंबा समय बिताया हो. नए नियमों के मुताबिक, चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर तुरंत कर दिया जाएगा, यदि वह इन तीन में से किसी भी दायरे में आता है-
- वह अपने गृह जिले में तैनात हो.
- उसने पिछले 4 सालों के दौरान उस जिले में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो.
- वह गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में 31 मार्च तक, या उत्तर प्रदेश में 31 मई तक अपने 3 साल पूरे करने वाला हो.
पत्र में कहा गया है, "तीन साल की अवधि की गणना करते समय, जिले के भीतर किसी पद पर हुए प्रमोशन को भी गिना जाएगा. हालांकि, (पिछले चार वर्षों के दौरान) 'राज्य मुख्यालय' में दी गई सेवाओं को, भले ही वह उसी राजस्व जिले में स्थित हो, वर्तमान जिले में तीन साल की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसी तरह, उपर्युक्त शर्त को पूरा करने के लिए जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, उन्हें राज्य मुख्यालय में तैनात होने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही वह उसी राजस्व जिले में आता हो."
चुनाव आयोग ने कहा कि इन निर्देशों को लागू करते समय या अधिकारियों का ट्रांसफर करते समय, राज्य सरकार के संबंधित विभागों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उनके गृह जिलों में तैनात न किया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी डीईओ, आरओ, एआरओ, पुलिस इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी उस विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात न हो या वहां बना न रहे, जहां वह पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी भी उपचुनाव के दौरान तैनात था.
उपर्युक्त निर्देशों के पालन में यदि कोई कठिनाई आती है, तो छूट के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के माध्यम से कारणों के साथ विशिष्ट मामला आयोग को भेजा जा सकता है, जिस पर आवश्यक समझने पर आयोग निर्देश जारी करेगा.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये निर्देश न केवल विशेष चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त अधिकारियों जैसे डीईओ, डिप्टी डीईओ, आरओ/एआरओ, ईआरओ/एईआरओ, या किसी विशिष्ट चुनाव कार्य के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारियों पर लागू होंगे, बल्कि एडीएम (ADM), एसडीएम (SDM), डिप्टी कलेक्टर/जॉइंट कलेक्टर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) या चुनाव कार्यों के लिए सीधे तैनात किसी भी अन्य समान रैंक के जिला अधिकारियों पर भी लागू होंगे.
ये निर्देश डिवीजनल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर (नगर आयुक्त) और नगर निगमों व विकास प्राधिकरणों में तैनात अन्य अधिकारियों पर भी लागू होंगे. चुनाव आयोग ने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग करते समय, 'डीईओ, आरओ, ईआरओ, एआरओ और एईआरओ की नियुक्ति के मानदंडों' से जुड़े उसके निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.
ये निर्देश पुलिस विभाग के उन अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो चुनाव के समय जिले में सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होते हैं. जैसे कि रेंज एडीजी, आईजी, एडिशनल आईजी, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, सब-डिवीजनल पुलिस प्रमुख, इंस्पेक्टर, रिजर्व इंस्पेक्टर (RI) या उनके समान रैंक के अधिकारी. हालांकि, कंप्यूटरीकरण, स्पेशल ब्रांच, ट्रेनिंग जैसे तकनीकी या आंतरिक विभागों में तैनात पुलिस अधिकारी इन निर्देशों के दायरे में नहीं आएंगे.
चुनाव संस्था के निर्देश के अनुसार, जो अधिकारी/कर्मचारी सीधे चुनाव कार्यों से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक/प्रिंसिपल आदि, वे इन नियमों के दायरे से बाहर रहेंगे. हालांकि, यदि ऐसे किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ राजनीतिक रूप से पक्षपात करने या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है और जांच में वह सही पाई जाती है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) या भारत निर्वाचन आयोग (ECI) न केवल उस अधिकारी के ट्रांसफर का आदेश दे सकता है, बल्कि उसके खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई भी कर सकता है.
चुनाव ड्यूटी में लगे सेक्टर ऑफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को इन निर्देशों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है. हालांकि, चुनाव पर्यवेक्षकों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कामकाज पर पैनी नजर रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी ड्यूटी निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के निभा रहे हैं.
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन राज्यों में चल रहे 'फोटो वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' के काम में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही जारी और लागू किए जाएंगे. यदि किसी असाधारण कारण से ट्रांसफर की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसके लिए आयोग से पहले मंजूरी लेनी होगी.
चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को संबंधित डीईओ (DEO) को एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जो इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे. किसी भी अधिकारी द्वारा गलत जानकारी या झूठी घोषणा देने पर उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
आयोग ने कहा कि इन निर्देशों को राज्य सरकार के संबंधित विभागों/कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए ताकि इनका कड़ाई से पालन किया जा सके. डीईओ या संबंधित जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है, वे अपने रिप्लेसमेंट का इंतजार किए बिना तुरंत अपना चार्ज सौंप दें.
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि इन निर्देशों के दायरे में आने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए. इसके साथ ही, राज्य सरकार के संबंधित विभागों/कार्यालयों से मिली कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा तैयार की गई अंतिम पालन रिपोर्ट 30 नवंबर तक आयोग को सौंपनी होगी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को, पंजाब विधानसभा का 16 मार्च को, गोवा विधानसभा का 14 मार्च को, उत्तराखंड विधानसभा का 28 मार्च को और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो जाएगा.
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