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UP-पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, ट्रांसफर-पोस्टिंग पर जारी किए सख्त नियम

निर्वाचन सदन. ( ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को चुनावों के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने तय हुए हैं.

चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी पुरानी नीति याद दिलाई है. आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव ड्यूटी से जुड़े किसी भी अफसर को उसके गृह जिले या ऐसे जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा, जहां उसने बहुत लंबा समय बिताया हो. नए नियमों के मुताबिक, चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर तुरंत कर दिया जाएगा, यदि वह इन तीन में से किसी भी दायरे में आता है-