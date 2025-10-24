ETV Bharat / bharat

ECI Guidelines On Election: मतदाताओं की तगड़ी फिक्र: बिहार में है चुनाव, तेलंगाना सहित कई राज्यों में हैं उपचुनाव

चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान. 11 को उपचुनाव है.

ECI GUIDELINES ON ELECTION
बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान. 11 को उपचुनाव है. (ETV Bharat)
नई दिल्ली: ECI Guidelines On Election: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिहार विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले उपचुनावों के दौरान मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) और मतदाता सहायता उपलब्ध हो.

गौर करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. वहीं तेलंगाना सहित कई राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 11 नवंबर को एक ही चरण में होंगे.

ECI Guidelines On Election: चुनाव आयोग ने कहा, "ईसीआई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ और मतदाता सहायता उपलब्ध हो."

इसमें कहा गया है कि सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं में पेयजल, प्रतीक्षालय, जल सुविधा युक्त शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैंप, एक मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत शामिल हैं.

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता जागरूकता को मजबूत करने के लिए, सभी मतदान केंद्रों पर चार समान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (VFP) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे.

इनमें मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, अनुमोदित पहचान दस्तावेजों की सूची और मतदान प्रक्रिया शामिल होगी.

प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता केंद्र (VAB) स्थापित किए जाएंगे. जिसमें बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO)/अधिकारियों की एक टीम होगी, जो मतदाताओं को संबंधित बूथ की मतदाता सूची में अपना मतदान केंद्र नंबर और क्रमांक ढूंढ़ने में सहायता करेगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि VAB पर प्रमुख संकेत होंगे और मतदाता मतदान परिसर में पहुंचते ही आसानी से दिखाई देंगे.

इसमें आगे कहा गया है कि एक नई पहल के तहत, मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपना फोन (बंद करके) किसी निर्दिष्ट स्वयंसेवक को सौंपना होगा और मतदान के बाद उसे वापस लेना होगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं और संबंधित सुलभता उपायों का प्रावधान अनिवार्य है और सभी मतदान केंद्रों पर इनके सख्त अनुपालन की निगरानी की जाएगी. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान तिथियों से पहले ही आवश्यक कार्य पूरे कर लें, ताकि सभी मतदाताओं के लिए एक निर्बाध और सम्मानजनक मतदान अनुभव सुनिश्चित हो सके.

