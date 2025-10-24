ETV Bharat / bharat

ECI Guidelines On Election: मतदाताओं की तगड़ी फिक्र: बिहार में है चुनाव, तेलंगाना सहित कई राज्यों में हैं उपचुनाव

बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान. 11 को उपचुनाव है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: ECI Guidelines On Election: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिहार विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले उपचुनावों के दौरान मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) और मतदाता सहायता उपलब्ध हो. गौर करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. वहीं तेलंगाना सहित कई राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 11 नवंबर को एक ही चरण में होंगे. ECI Guidelines On Election: चुनाव आयोग ने कहा, "ईसीआई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ और मतदाता सहायता उपलब्ध हो." इसमें कहा गया है कि सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं में पेयजल, प्रतीक्षालय, जल सुविधा युक्त शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैंप, एक मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत शामिल हैं. निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता जागरूकता को मजबूत करने के लिए, सभी मतदान केंद्रों पर चार समान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (VFP) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे.