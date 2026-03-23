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DD और आकाशवाणी पर फ्री प्रचार कर सकेंगे राजनीतिक दल, ECI ने जारी किए 'डिजिटल वाउचर'

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बताया कि उसने असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को 'डिजिटल वाउचर' जारी किए हैं. इन वाउचर की मदद से पार्टियाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी (AIR) पर मुफ्त में अपना प्रचार कर सकेंगी.

आयोग के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के तहत इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों के लिए मान्यता प्राप्त पार्टियों को रेडियो और टीवी पर समय दिया गया है. यह सारी प्रक्रिया आईटी (IT) प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल तरीके से पूरी की गई है. इसके अनुसार, विधानसभा चुनावों के लिए 5 चुनावी राज्यों/UT में सभी मान्यता प्राप्त नेशनल और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों को IT प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं.

चुनाव आयोग ने साफ किया कि पार्टियों के प्रचार का समय उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से लेकर वोटिंग के दो दिन पहले तक रहेगा. किस पार्टी को कब समय मिलेगा, इसका फैसला राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 'ड्रॉ' (लॉटरी) निकालकर किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक पार्टी को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर 45-45 मिनट का शुरुआती समय मुफ्त में दिया गया है. इसके अलावा, पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अतिरिक्त समय भी आवंटित किया गया है.