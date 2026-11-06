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दिल्ली, हरियाणा और झारखंड समेत 7 राज्यों के मतदाताओं को नाम जुड़वाने का एक और मौका; जानिए पूरी प्रक्रिया

निर्वाचन सदन. ( IANS )

नई दिल्ली: जिन मतदाताओं को 'इन्युमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट यानी ASDD के रूप में चिह्नित होने के कारण जिनके नाम मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और मौका दिया जाएगा. विभिन्न राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR- स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह फैसला किया.

चुनाव आयोग ने यह फैसला दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान ड्रॉफ्ट मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं की मदद करने के उद्देश्य से लिया है. निर्वाचन आयोग ने इन छह राज्यों और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में इस नई पहल की जानकारी दी है.