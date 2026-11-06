दिल्ली, हरियाणा और झारखंड समेत 7 राज्यों के मतदाताओं को नाम जुड़वाने का एक और मौका; जानिए पूरी प्रक्रिया
अनुपस्थित, मृत या शिफ्टेड (ASDD) होने के कारण ड्रॉफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ने का अभियान. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली: जिन मतदाताओं को 'इन्युमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट यानी ASDD के रूप में चिह्नित होने के कारण जिनके नाम मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और मौका दिया जाएगा. विभिन्न राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR- स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह फैसला किया.
चुनाव आयोग ने यह फैसला दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान ड्रॉफ्ट मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं की मदद करने के उद्देश्य से लिया है. निर्वाचन आयोग ने इन छह राज्यों और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में इस नई पहल की जानकारी दी है.
चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ-वार ASDD मतदाताओं की सूची, और जिनके इन्युमरेशन फॉर्म वापस नहीं मिले थे व जिसके कारण चल रहे अभियान के दौरान ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में उनके नाम शामिल नहीं हो पाए थे. उनकी सूची को संबंधित मतदान केंद्रों (जहां से नाम हटाए गए थे), पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) पंचायत अधिकारियों के नोटिस बोर्ड पर फिर से प्रदर्शित किया जाएगा.
इसके साथ ही, इस सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पढ़ने योग्य पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड किया जाएगा, जिसमें इन मतदाताओं के नाम शामिल न होने के संभावित कारणों की जानकारी भी होगी. चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे सभी मतदाताओं को चल रहे अभियान के दौरान अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के संबंधित ईआरओ (ERO) या एईआरओ (AERO) के पास पूरी तरह से भरा हुआ इन्युमरेशन फॉर्म जमा करने का एक और मौका दिया जाएगा.
पत्र में कहा गया है, "ऐसे सभी ASDD मतदाताओं के आंशिक रूप से भरे हुए इन्युमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग के 'इसीनेट' (ECINET) पोर्टल पर ईआरओ डैशबोर्ड पर नए सिरे से जेनरेट किए जाएंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं से संपर्क करने का हर संभव प्रयास करेंगे और जहां भी संपर्क विवरण उपलब्ध हो, इन्युमरेशन फॉर्म को भौतिक रूप से या व्हाट्सएप, ई-मेल या एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे."
आयोग ने कहा कि मतदाता वेबसाइट या ECINET ऐप के माध्यम से भी अपना 'इन्युमरेशन फॉर्म' डाउनलोड या भर सकेंगे. इसके लिए उन्हें वही पुराना वोटर आईडी (EPIC) नंबर दर्ज करना होगा जो नाम हटाए जाने से पहले उनके पास था.
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि बीएलओ विभिन्न राजनीतिक दलों के 'बूथ लेवल एजेंटों' (BLAs) के साथ तालमेल बिठाकर ऐसे मतदाताओं से संपर्क करने का हर संभव प्रयास करेंगे. इसके लिए वे घर-घर जाकर, पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से पूछताछ करेंगे और जहां भी संभव हो, उपलब्ध फोन नंबरों का उपयोग करेंगे. वे ऐसे मतदाताओं को इन्युमरेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया और उपलब्ध माध्यमों के बारे में भी जानकारी देंगे.
यदि किसी मतदाता ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, तो वे अपने हस्ताक्षर किए हुए और पूरी तरह से भरे हुए इन्युमरेशन फॉर्म के साथ एक बयान (जिसमें यह कारण बताना होगा कि वे पहले फॉर्म क्यों नहीं जमा कर पाए थे, जो अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है) संबंधित ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ के पास खुद जाकर या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं. ऐसे मतदाताओं के लिए ECINET पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन इन्युमरेशन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
चुनाव आयोग ने कहा कि यदि कोई मतदाता जिसे पहले ASDD के रूप में चिह्नित किया गया था और जिसका नाम ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, उसने राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान बदल लिया है, तो ऐसे मतदाता को 'फॉर्म-8' जमा करने की आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय, उन्हें नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देते हुए एक बयान के साथ केवल इन्युमरेशन फॉर्म जमा करना होगा.
ऐसा फॉर्म और बयान, विधिवत हस्ताक्षरित करके, आवेदक या परिवार के सदस्य द्वारा पते के प्रमाण के साथ उस विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास जमा करना होगा जहां वे शिफ्ट हुए हैं. आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाता सहायता के लिए उस नए बूथ के बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं जहां वे रहने आए हैं.
अपने बीएलओ से संपर्क करने के लिए मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर उपलब्ध "बुक ए कॉल विद बीएलओ" (BLO के साथ कॉल बुक करें) सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे बेघर लोग जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उनके निवास प्रमाण की आवश्यकता के लिए बीएलओ द्वारा की गई ग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट ही काफी होगी.
चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाताओं से वापस प्राप्त सभी इन्युमरेशन फॉर्मों को संबंधित ईआरओ द्वारा 'पंजीकरण मतदाता नियम, 1960' के नियम 21(1) के तहत संसाधित (प्रोसेस) और निपटाया जाएगा. इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें आवेदक की पात्रता, सामान्य निवास स्थान व अन्य जरूरी विवरणों की जांच और जहां आवश्यक हो, वहां ग्राउंड वेरिफिकेशन करना शामिल है.
आयोग ने कहा कि ईआरओ द्वारा स्वीकार किए गए इन्युमरेशन फॉर्मों को चल रहे अभियान की अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अलग से सुरक्षित रखा जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत, मतदाता को वही पुराना वोटर आईडी नंबर वापस दे दिया जाएगा, जो इस अभियान से पहले उनके पास था.
चुनाव आयोग ने साफ किया कि जिस मतदाता ने इस अभियान के दौरान नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए पहले ही 'फॉर्म-6' जमा कर दिया है, उसे दोबारा बयान के साथ इन्युमरेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है. उनके फॉर्म को सामान्य प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना होगा. इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय और स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र, आधिकारिक वेबसाइट और बेघर लोगों वाले इलाकों/बस्तियों में लाउडस्पीकर से मुनादी कराने जैसे सभी उपलब्ध माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित मतदाताओं को इसकी पूरी जानकारी मिल सके और वे इस मिले हुए अवसर का लाभ उठा सकें.
चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे तत्काल पालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को जरूरी निर्देश जारी करें.
पत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों को लागू करने की निगरानी के लिए एक मजबूत और व्यापक व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तय पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे. इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में किसी का नाम दो बार न दर्ज हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.
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