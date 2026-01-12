ETV Bharat / bharat

चुनाव वाले राज्यों में ECI की फर्स्ट लेवल चेकिंग वर्कशॉप शुरू

विधानसभा होने वाले राज्यों में चुनाव आयोग ने तैयारियों के क्रम में फर्स्ट लेवल चेकिंग वर्कशॉप शुरू कर दिया है.

Election Commission of India
भारत निर्वाचन आयोग (सांकेतिक तस्वीर- ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 4:54 PM IST

4 Min Read
संतु दास

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम और पुडुचेरी सहित चार राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने इन चुनावी राज्यों में फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) कार्यशाला शुरू कर दी है.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के शुरू में होने हैं. ये वर्कशॉप चुनावी प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता पक्का करने और फ्री चुनाव कराने के लिए हो रही हैं.

एफएलसी की प्रक्रिया
ईसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) पूरी एफएलसी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है और एफएलसी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा. डीईओ एक एडिशनल या डिप्टी डीईओ को नियुक्त करेंगे जो एफएलसी प्रक्रिया में पूरी तरह ट्रेंड हो और एफएलसी सुपरवाइजर के तौर पर काम करेगा.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPATs) का हर उपचुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों के साथ-साथ भविष्य के किसी भी चुनाव के लिए आयोजित किया जाना अनिवार्य है जहां ईवीएम का उपयोग किया जाता है.

ईवीएम, वीपीपैट की फर्स्ट लेवल की जांच उपचुनाव के मामले में सीट खाली होने के एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगी, विधानसभा चुनाव से कम से कम 120 दिन पहले और आम चुनाव से 180 दिन पहले. फर्स्ट लेवल की जांच को काफी पहले से किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि सभी जरूरी चेक बिना किसी जल्दबाजी के, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किए जाएं.

चुनाव आयोग के अनुसार, जब भी मुमकिन हो, ईवीएम और वीपीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने से काफी पहले फाइनल कर लेना चाहिए.

फर्स्ट लेवल की जांच में जांच की जाने वाली ईवीएम और वीवीपीपैट की संख्या को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ईवीएम निर्माताओं के परामर्श से ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे.

फर्स्ट लेवल चेकिंग की समय सारणी टाइमटेबल जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हर जानी-मानी राजनीतिक पार्टी को जिला मुख्यालय पर लिखकर बताया जाएगा, और राज्य मुख्यालय पर पार्टियों को एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, जो जिला में फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू होने से कम से कम एक हफ़्ता पहले होगा.

फर्स्ट लेवल चेकिंग के दिन, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, जिन्हें उनकी पार्टियों के जिला अध्यक्ष ने अधिकृत किया है, उन्हें आने के लिए कहा जाएगा.

भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी , फर्स्ट लेवल चेकिंग हॉल में एक रजिस्टर रखेंगे, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के हस्ताक्षर रोज़ाना उनकी अटेंडेंस के रिकॉर्ड के तौर पर इकट्ठा किए जाएंगे.

चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "फर्स्ट लेवल चेकिंग वर्कशॉप उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. तीन लेवल पर बड़ी चेकिंग हो रही है. यह बहुत शुरुआती है, जो चुनाव की तैयारी के हिस्से के तौर पर की जा रही है." उन्होंने कहा, "ईवीएम की संख्या ज़्यादा है. इसलिए, फर्स्ट लेवल चेकिंग की जा रही है. हर कदम पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि/एजेंट शामिल हैं. इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पक्का करना है."

सूत्रों ने आगे बताया कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना यह आयोजन नहीं हो सकता. कार्यशाला के दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा, "इसमें बेहतर पारदर्शिता पक्का करने के लिए ईवीएम हैंडलिंग में फॉलो किए जाने वाले प्रोसीजर भी शामिल हैं. टेक्नीशियन टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं."

खास बात यह है कि आने वाले असम चुनावों की तैयारी के लिए, पिछले महीने गुवाहाटी में असम के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी/फर्स्ट लेवल चेकिंग सुपरवाइजर्स के लिए ईवीएम और वीपीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग पर पूरे दिन की वर्कशॉप हुई थी.

यह बताया जा सकता है कि असम को छोड़कर, अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है. चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है, जिसमें योग्य मतदाता शामिल किए जाएंगे और अयोग्य मतदाता बाहर किए जाएंगे. असम में, चुनाव आयोग मतदाता सूची का एसआईआर कर रहा है. यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 21 के तहत चुनाव आोग के निर्देश के अनुसार किया जा रहा है.

