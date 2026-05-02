मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल में 165 नए काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात
चुनाव आयोग ने कहा कि सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में मतणगना कराने के लिए अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं.
Published : May 2, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को मतगणना के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. आयोग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है कि मतणगना की कार्रवाई सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में हो.
आयोग ने कहा कि ये नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई हैं. बयान में कहा गया है कि इस दौरान, ऑब्जर्वर को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण में काम करेंगे.
चुनाव आयोग ने कहा कि 165 विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें एक से ज्यादा काउंटिंग हॉल हैं. बयान में कहा गया है, "पुलिस ऑब्जर्वर उन्हें सौंपे गए विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के आस-पास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के प्रबंधन की देखरेख करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्र के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार हो. हालांकि, पुलिस ऑब्जर्वर किसी भी हालत में वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे."
Election Commission of India (ECI) has deployed 165 Additional Counting Observers to assist Counting Observers and 77 Police Observers to strengthen security and oversee law & order arrangements around Counting Centres for the ongoing General Election to the Legislative Assembly… pic.twitter.com/lJASM0XxGJ— ANI (@ANI) May 2, 2026
ECI ने कहा कि पुलिस ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात दूसरे चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. बयान में आगे कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारियों (आरओ), मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए पहचान पत्र आरओ द्वारा ECINet में एक समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएंगे.
ईसीआई ने दोहराया कि आरओ द्वारा ECINet के माध्यम से जारी क्यूआर कोड-आधारित फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को मतगणना केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा.
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि काउंटिंग ऑब्जर्वर और निर्वाचन अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है.
ECI ने कहा, "कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग के नतीजों वाला फॉर्म 17C-II, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग एजेंट्स की मौजूदगी में तैयार करेंगे और काउंटिंग एजेंट्स के साथ उनके साइन के लिए शेयर किया जाएगा. अगर काउंटिंग एजेंट्स चाहेंगे तो यह प्रक्रिया दोहरायी जाएगी."
बयान में कहा गया है कि हर टेबल पर तैनात माइक्रो-ऑब्जर्वर भी कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले से नतीजे खुद नोट करेंगे और हर राउंड के आखिर में दोहरा सत्यापन (cross-verification) के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर को सौंप देंगे.
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