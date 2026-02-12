पोल पैनल का एक प्रतिनिधिमंडल चुनावी राज्यों का करेगा दौरा, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज
डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरों के नेतृत्व में निर्वाचन का डेलीगेशन पूरी बेंच के दौरे से पहले सभी राज्यों का दौरा करेगा
February 12, 2026
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग की पूरी बेंच के सभी चुनावी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) के दौरे से पहले, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरों (उप चुनाव आयुक्तों) के नेतृत्व में पोल पैनल का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का दौरा करेगा.
इस साल की शुरुआत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को, केरल का 23 मई को, पुडुचेरी का 15 जून को, तमिलनाडु का 10 मई को और पश्चिम बंगाल का 7 मई को खत्म होने वाला है.
निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "निर्वाचन का एक वरिष्ठ स्तर का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं, उन सभी राज्यों का दौरा करेगा जहां चुनाव होने वाले हैं. अपने दौरे के दौरान, वे इन सभी राज्यों और केंद्रशासित में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे."
उन्होंने कहा , "यह डेलीगेशन का दौरा पहले ही शुरू हो चुका है. इसने हाल ही में असम का दौरा किया था." पोल पैनल के सूत्रों ने आगे कहा कि असम दौरे के दौरान, डेलीगेशन ने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की और आने वाले चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि, असम से लौटने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है.
सूत्रों ने बताया कि इस रिपोर्ट को ध्यान में रखने के बाद, चुनाव आयोग की फुल बेंच के दौरे का शेड्यूल बनाया जाएगा. साथ ही, यह भी कहा कि यह दौरा 15 फरवरी के बाद होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "इसी तरह, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, और पुडुचेरी जैसे दूसरे सभी राज्यों में भी ये सीनियर लेवल का डेलीगेशन दौरा करेगा. अभी, तमिलनाडु का शेड्यूल बनाया जा रहा है, और फिर वे केरल और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे."
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों के हर दौरे के बाद, वे एक रिपोर्ट जमा करेंगे और फिर फुल बेंच का दौरा तय किया जाएगा. किसी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, मुख्य निर्वाच आयुक्त की अगुवाई में चुनाव निर्वाच आयोग की एक फुल बेंच संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का दौरा करती है.
इस दौरे के दौरान, पोल पैनल के टॉप अधिकारी संबंधित राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा, वे पारदर्शी तरीके से चुनाव पक्का करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे. वे अलग-अलग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं ताकि उनकी किसी भी चिंता को दूर किया जा सके.
यह उल्लेखनीय है कि चुनाव पैनल चुनाव वाले असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ईवीएम/वीवीपीएटी के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चला रहा है. इसका उद्देश्य मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपीएटी प्रणालियों के संचालन के बारे में शिक्षित करना है.
यह पहल ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों (ईडीसी) और मोबाइल प्रदर्शन वैन (एमडीवी) के माध्यम से व्यवस्थित और समय पर लागू की जा रही है. ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं और पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) मुख्यालय के साथ-साथ रिटर्निंग ऑफिसर/राजस्व उप-मंडल मुख्यालयों में काम कर रहे हैं.
वर्तमान में, असम को छोड़कर, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रगति पर है. इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना है. इसका उद्देश्य अयोग्य मतदाताओं को हटाते हुए योग्य मतदाताओं को शामिल करना है.
