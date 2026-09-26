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चुनाव आयोग विवाद पर विपक्ष एकजुट: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 सितंबर को 'इंडिया' ब्लॉक की महाबैठक

'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में चुनाव आयोग में सुधारों और मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरने की योजना बनाई जाएगी.

INDIA Bloc Protest Against ECI
गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को पणजी, गोवा में सर्किट हाउस से मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस अल्टिन्हो तक विरोध प्रदर्शन किया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की गई. (IANS)
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By Amit Agnihotri

Published : September 26, 2026 at 8:05 PM IST

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नई दिल्लीः चुनाव आयोग में विवाद को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है. इस गंभीर मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस 30 सितंबर को 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की एक अहम बैठक बुलाकर उनका समर्थन जुटाने की तैयारी में है.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 30 सितंबर को होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के लिए ताकतों को कैसे एकजुट किया जाए. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध करने के तरीकों, चुनाव आयोग में सुधारों और मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरने की योजना बनाई जाएगी.

INDIA Bloc Protest Against ECI
CPI(M) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाया. (IANS)

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, 'इंडिया' गठबंधन की यह बैठक 29 सितंबर को होने वाली 'कांग्रेस कार्य समिति' (CWC) की बैठक के ठीक एक दिन बाद होगी, जिसमें देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. उस दिन, यह गठबंधन संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी चर्चा कर सकता है.

इससे पहले, इतिहास में पहली बार इस गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए 12 मार्च को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस सौंपा था. इन नोटिसों पर लोकसभा के 130 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जो संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में आवश्यक न्यूनतम 50 हस्ताक्षरों और निचले सदन (लोकसभा) में आवश्यक 100 हस्ताक्षरों से अधिक थे.

हालांकि, राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अप्रैल को इन शुरुआती नोटिसों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रशासनिक असहमतियों के आधार पर ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होने की संभावना है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्यसभा सांसद पी. संदोष कुमार ने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने के लिए पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के महत्व और गरिमा को कमजोर कर दिया है.

संदोष कुमार ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ना ही होगा. सीईसी ने चुनाव आयोग की साख को ठेस पहुंचाई है. चुनाव आयोग में सुधार होना चाहिए. यह विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का शुद्धीकरण नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अभियान है. इंडिया गठबंधन मिलकर इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा. हम निश्चित रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मोशन लाएंगे."

INDIA Bloc Protest Against ECI
हिरासत में लिए गए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्लेकार्ड पकड़े हुए हैं. (IANS)

राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए खुलासों ने विपक्ष को उनके रहते चुनाव लड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है.

मनोज झा ने 'ईटीवी भारत' (ETV Bharat) से कहा, "इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ है. अगर चुनाव आयोग इसी तरह काम करता रहा, तो विपक्षी दलों को मौजूदा सीईसी की देखरेख में चुनाव लड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा. लोकतंत्र वहां जीवित नहीं रह सकता जहां रेफरी खुद मुकाबले का विषय बन जाए. हम धीरे-धीरे उस खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं. जहां तक सीईसी को हटाने का सवाल है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चुनाव आयोग की व्यवस्था में कमियों को दूर करना है."

उन्होंने आगे कहा, "जब खुद चुनाव आयोग के भीतर से ही मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर बार-बार आपत्तियां उठाई जा रही हों, तो यह मामला केवल एक प्रशासनिक असहमति नहीं रह जाता- यह लोकतंत्र की नींव पर ही एक बड़ा सवाल बन जाता है. इतने गंभीर सवालों के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त अनिवार्य दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. अगर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था के भीतर ही उसे चोट पहुंचाई जा रही है, तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं हो सकता."

इंडिया ब्लॉक की बैठक की मेजबानी कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यों की राजधानियों में अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. 28 सितंबर को जिला स्तर पर आंदोलन करेगी.

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इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्य शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए. (IANS)

कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "हमारी मांग बिल्कुल साफ है- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए. केंद्र सरकार को भारत के चुनावी लोकतंत्र पर हो रहे इस हमले का जवाब देना होगा. मतदाता सूचियों से गायब हुए हर एक नाम के लिए ज्ञानेश कुमार को जवाब देना होगा. हम जनता के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे." उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग संविधान का है, सत्ता में बैठे लोगों का नहीं. जनता के वोटों की रक्षा करने की इस लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे."

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