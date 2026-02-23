ETV Bharat / bharat

IAS अधिकारी संदीप सागले होंगे गुजरात के नए CEO, हारीत शुक्ला की लेंगे जगह

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को संदीप जनार्दनपंत सागले को गुजरात का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. 2007 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी सागले, हारीत शुक्ला की जगह लेंगे.

चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात सरकार के परामर्श से संदीप जनार्दनपंत सागले, IAS (GUJ:2007) को कार्यभार संभालने की तिथि से अगले आदेश तक गुजरात राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया है."

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि संदीप सागले अपना नया पदभार संभालते ही गुजरात सरकार के तहत वर्तमान में संभाल रहे सभी पदों और कार्यों को तुरंत छोड़ देंगे. आदेश में आगे कहा गया है कि गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते समय, वे राज्य सरकार के किसी भी अन्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार नहीं संभालेंगे. उन्हें केवल राज्य सचिवालय में चुनाव विभाग के प्रभारी सचिव के रूप में नामित किया जाएगा.

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने इस नई नियुक्ति के संबंध में गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है. ECI के प्रधान सचिव राहुल शर्मा ने अपने पत्र में कहा, "मुझे 23 फरवरी की आयोग की अधिसूचना भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत संदीप जनार्दनपंत सागले को हारीत शुक्ला के स्थान पर गुजरात का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है."