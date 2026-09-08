तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों की 5 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान
चुनाव आयोग ने चार राज्यों की विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया, 6 अक्टूबर को वोटिंग और 9 अक्टूबर को काउंटिंग.
Published : September 8, 2026 at 7:25 AM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल की खाली विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इन सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी.
कमीशन के जारी ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक चुनावों के लिए फॉर्मल गजट नोटिफिकेशन 9 सितंबर, 2026 को जारी किया जाएगा. नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर है, जिसके बाद नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 17 सितंबर को होगी. कैंडिडेट 19 सितंबर तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं.
Press Note : Schedule for bye-elections to 05 (Five) Assembly Constituencies of Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 01(One) Parliamentary Constituency of Assam-reg. (1/2)#ECI@ECISVEEP pic.twitter.com/dUpC5A0obD— Chief Electoral Officer Tamil Nadu (@TNelectionsCEO) September 7, 2026
किन सीटों पर होने हैं उपचुनाव
मदुरंतकम (SC) -तमिलनाडु
धारापुरम (SC) - तमिलनाडु
थट्टांचावडी- पुडुचेरी
रेजीनगर- पश्चिम बंगाल
नंदीग्राम- पश्चिम बंगाल
लोकसभा सीट: नौगांव-असम
उपचुनाव कार्यक्रम-Schedule for Bye-Election
गजट नोटिफिकेशन- 9 सितंबर, 2026
नॉमिनेशन पेपर फाइल डेडलाइन- 16 सितंबर
नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी- 17 सितंबर
वोटिंग - 6 अक्टूबर (मंगलवार)
काउंटिंग- 9 अक्टूबर (शुक्रवार)
पोलिंग 6 अक्टूबर (मंगलवार) को होगी, और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को होगी. कमीशन ने कहा कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस 11 अक्टूबर, 2026 से पहले पूरा हो जाएगा. चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने संबंधित चुनाव क्षेत्रों में वोटर रोल के फाइनल पब्लिकेशन का शेड्यूल भी नोटिफाई किया था.
असम में नागांव संसदीय सीट के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को जारी की गई थी, इसके बाद पुडुचेरी में थट्टांचवडी विधानसभा सीट के लिए 14 फरवरी को जारी की गई थी. तमिलनाडु में मदुरंतकम (SC) और धारापुरम (SC) विधानसभा सीटों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 23 फरवरी को जारी की गई थी.
इस तरह पश्चिम बंगाल में रेजिनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों के लिए वोटर लिस्ट को बड़े पैमाने पर बदलाव के बाद 28 फरवरी को फाइनल किया गया था. इन सीटों पर खाली सीटें उनके मौजूदा सांसदों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी. तमिलनाडु में मदुरंतकम (SC) और धारापुरम (SC) सीटें क्रमशः मरागथम कुमारवेल और पी सत्यभामा के इस्तीफे के बाद खाली हुई.
पुडुचेरी में थट्टांचवडी सीट एन. रंगासामी ने खाली की थी. पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर और सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद क्रमश: रेजिनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव जरूरी हो गए, जबकि असम में प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद नागांव संसदीय सीट खाली हो गई.