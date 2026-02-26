ETV Bharat / bharat

असम और बंगाल समेत 4 राज्यों में 'गन्ना किसान' के साथ उतरेंगे आठवले, दक्षिण में जयंत चौधरी चलाएंगे 'हैंडपंप'

आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अलग-अलग पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी है.

ECI allotted election symbols
चुनाव आयोग. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संतू दास

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 'गन्ना किसान' चुनाव चिह्न आवंटित किया है. पार्टी असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसी चिह्न पर चुनाव लड़ेगी.

निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल (RLD) को तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 'हैंडपंप' चुनाव चिह्न आवंटित किया है. आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अलग-अलग पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी है.

चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि मणिपुर की मान्यता प्राप्त पार्टी 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)' ने आगामी विधानसभा चुनावों (असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु) में अपने आरक्षित चुनाव चिह्न 'गन्ना किसान' के उपयोग के लिए 1968 के आदेश के पैरा 10 के तहत रियायत मांगी है. यह अनुरोध आगामी चुनावों में 'गन्ना किसान' चिन्ह के आवंटन से संबंधित है.

आयोग ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 10 के तहत पार्टी द्वारा मांगी गई रियायत देने का निर्णय लिया है. इसके अनुसार, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की विधानसभाओं के आगामी आम चुनाव 2026 में, इन राज्यों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)' द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को 'गन्ना किसान' चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा.

तमिलनाडु और केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक अलग पत्र में, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि 'राष्ट्रीय लोक दल' जो एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है (पहले उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त दल था और वहां इसका सुरक्षित चुनाव चिह्न 'हैंडपंप' था) ने तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव 2026 में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के पैराग्राफ 10A के तहत रियायत मांगी थी, ताकि उन्हें अपना पुराना सुरक्षित चिह्न 'हैंडपंप' आवंटित किया जा सके."

इसमें आगे कहा गया, "आयोग ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 10A के तहत पार्टी द्वारा मांगी गई इस रियायत को देने का निर्णय लिया है. तदनुसार, तमिलनाडु और केरल के आगामी विधानसभा चुनावों में 'राष्ट्रीय लोक दल' द्वारा खड़े किए गए सभी उम्मीदवारों को 'हैंडपंप' चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा."

गौरतलब है कि पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभिनेता और राजनेता विजय की नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) को 'सीटी' और अभिनेता कमल हासन की पार्टी 'मक्कल निधि मय्यम' (MNM) को 'बैटरी टॉर्च' चुनाव चिह्न आवंटित किया था.

चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा मार्च में किए जाने की संभावना है. चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने असम से चुनावी राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है. फिलहाल, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी तमिलनाडु के दौरे पर हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

गन्ना किसान चुनाव चिह्न
जयंत चौधरी पार्टी चुनाव चिह्न
ATHAWALE PARTY SYMBOL
JAYANT CHAUDHARY PARTY SYMBOL
PARTY SYMBOL IN ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.