'बिहार SIR 'सटीक', नाम हटाने के संबंध में कोई अपील दर्ज नहीं', चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

चुनाव आयोग ने बिहार SIR कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Published : October 16, 2025 at 7:25 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक सटीक प्रक्रिया थी और अंतिम मतदाता सूची के पब्लिश होने के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाए जाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनावी राज्य में रैलियों के कारण सुनवाई में राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया. पीठ ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि चुनाव आयोग एक जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई बिहार मतदाता सूची की अंतिम सूची में टाइपोग्राफिकल कामियों और अन्य गलतियों की जांच करेगा और सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत करेगा.

याचिकाओं को खारिज करने की मांग
चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा कि आपत्तियों के समाधान और अंतिम मतदाता सूची से लगभग 3.66 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के बाद अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाए जाने के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं की गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के 'हिडन मोटिव' हैं और वे राजनीतिक दलों के चुनावी हितों के लिए एसआईआर प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची और चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए केवल झूठे आरोप लगाने से संतुष्ट हैं.

एक हलफनामे में चुनाव निकाय ने कहा कि बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) की नियुक्ति को छोड़कर, राजनीतिक दलों, जनहितैषी व्यक्तियों और संगठनों ने यह सुनिश्चित करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया कि सभी पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाए.

'90,000 से अधिक बीएलओ नियुक्त किए'
चुनाव आयोग ने कहा, "आयोग ने न केवल 90,000 से अधिक बीएलओ नियुक्त किए, बल्कि राजनीतिक दलों को भी शामिल किया और बीएलए नियुक्त किए. यह प्रक्रिया H2H आधार पर आयोजित की गई, जिसमें एक से अधिक बार दौरा किया गया. सभी प्रासंगिक डेटा भी वेबसाइटों पर अपलोड किए गए."

चुनाव आयोग ने कहा कि इस अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता भी ली. फिर भी आपत्तियों और सुधार आवेदनों की संख्या बेहद कम थी. चुनाव आयोग ने कहा, "यह दर्शाता है कि एसआईआर प्रक्रिया सटीक थी..."

चुनाव आयोग ने बताया कि याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को अनुपातहीन रूप से बाहर रखा गया है (मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं में से 25 प्रतिशत और अंतत हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं में से 34 प्रतिशत) जो नाम पहचान के लिए किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पर आधारित था जिसकी प्रामाणिकता, सटीकता या उपयुक्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती.

'चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा'
आयोग ने कहा, "इस सांप्रदायिक दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए. मतदाता सूची डेटाबेस में किसी भी मतदाता के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है...," कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे मृत, स्थायी रूप से ट्रांसफर या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में रजिस्टर होने के कारण गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे.आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराएगा.

इसके बाद गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए और किस कारण से, ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले चरण के मतदान वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची 17 अक्टूबर को और दूसरे चरण के मतदान वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 20 अक्टूबर को फ्रोजेन की जाएगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दस्तावेजों से पता चलता है कि 2022 तक मतदाताओं की संख्या अनुमानित कुल जनसंख्या से अधिक थी और यह बिहार में 2003 में की गई पिछली एसआईआर के बाद से 22 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा की गई एसआईआर की प्रक्रिया को उचित ठहराता है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की है.

