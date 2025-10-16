ETV Bharat / bharat

'बिहार SIR 'सटीक', नाम हटाने के संबंध में कोई अपील दर्ज नहीं', चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक सटीक प्रक्रिया थी और अंतिम मतदाता सूची के पब्लिश होने के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाए जाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनावी राज्य में रैलियों के कारण सुनवाई में राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया. पीठ ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि चुनाव आयोग एक जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई बिहार मतदाता सूची की अंतिम सूची में टाइपोग्राफिकल कामियों और अन्य गलतियों की जांच करेगा और सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत करेगा. याचिकाओं को खारिज करने की मांग

चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा कि आपत्तियों के समाधान और अंतिम मतदाता सूची से लगभग 3.66 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के बाद अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाए जाने के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं की गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के 'हिडन मोटिव' हैं और वे राजनीतिक दलों के चुनावी हितों के लिए एसआईआर प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची और चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए केवल झूठे आरोप लगाने से संतुष्ट हैं. एक हलफनामे में चुनाव निकाय ने कहा कि बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) की नियुक्ति को छोड़कर, राजनीतिक दलों, जनहितैषी व्यक्तियों और संगठनों ने यह सुनिश्चित करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया कि सभी पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाए. '90,000 से अधिक बीएलओ नियुक्त किए'

चुनाव आयोग ने कहा, "आयोग ने न केवल 90,000 से अधिक बीएलओ नियुक्त किए, बल्कि राजनीतिक दलों को भी शामिल किया और बीएलए नियुक्त किए. यह प्रक्रिया H2H आधार पर आयोजित की गई, जिसमें एक से अधिक बार दौरा किया गया. सभी प्रासंगिक डेटा भी वेबसाइटों पर अपलोड किए गए."