TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर किसका असली हक? 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुटों से 25 अक्टूबर तक दावे, हलफनामे और कानूनी दस्तावेज मांगे हैं.
Published : October 16, 2026 at 7:02 PM IST
नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों विरोधी गुटों को 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है. पश्चिम बंगाल उपचुनाव में दोनों ही धड़ों पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बाद यह पहली आधिकारिक सुनवाई होगी.
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों गुटों के बीच पार्टी के अधिकार और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में 30 अक्टूबर को विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा. इसी के मद्देनजर आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपने-अपने दस्तावेज के अलावा दावे पेश करने के निर्देश दिए हैं जिससे पार्टी के असली हकदार तय किया जा सके.
इससे पूर्व 17 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था. इसमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि इस मामले का निपटारा चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत ठोस जांच के बाद ही किया जा सकता है.
दोनों गुटों के अपने-अपने दावे
ममता बनर्जी गुट खुद को पार्टी के संस्थापक-अध्यक्ष का गुट बताते हुए दावा करता है कि वही पार्टी का वैध और पुराना नेतृत्व है. दूसरी तरफ, राज्य में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट ने निर्वाचन आयोग के समक्ष असली टीएमसी होने का दावा किया है. इस गुट को अरूप रॉय जैसे नेताओं का समर्थन भी मिला है.
उपचुनाव में दिया गया था नया नाम और निशान
बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल उपचुनाव के दौरान दोनों ही गुटों पर पार्टी के मूल नाम तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिह्न फूल और घास का इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही उपचुनाव में आयोग ने ममता बनर्जी गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फुटबॉलर चिन्ह मिला दिया था. वहीं ऋतब्रत बनर्जी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफा चिन्ह दिया गया था. अब दोनों गुटों को 25 अक्टूबर तक दस्तावेज देने हैं और 30 अक्टूबर की सुनवाई के बाद पार्टी के नाम, चिन्ह, संगठनात्मक नियंत्रण और कोष पर अधिकार को लेकर फैसला किया जाना है.
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