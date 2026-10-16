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TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर किसका असली हक? 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग

निर्वाचन सदन में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों विरोधी गुटों को 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है. पश्चिम बंगाल उपचुनाव में दोनों ही धड़ों पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बाद यह पहली आधिकारिक सुनवाई होगी.

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों गुटों के बीच पार्टी के अधिकार और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में 30 अक्टूबर को विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा. इसी के मद्देनजर आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपने-अपने दस्तावेज के अलावा दावे पेश करने के निर्देश दिए हैं जिससे पार्टी के असली हकदार तय किया जा सके.

इससे पूर्व 17 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था. इसमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि इस मामले का निपटारा चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत ठोस जांच के बाद ही किया जा सकता है.