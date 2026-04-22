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चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को 'आतंकवादी' वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम मोदी के खिलाफ आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करने पर सख्त नोटिस थमाया है.

Congress President Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 7:07 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर "आतंकवादी" कहने के लिए कड़ा नोटिस जारी किया.

चुनाव आयोग ने खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, से 24 घंटे के अंदर अपना जवाब देने को कहा है.

भारत निर्वाचन आयोग का यह एक्शन तब आया जब कुछ ही घंटों में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल थे, ने चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' कहने को गंभीरता से लिया है और खड़गे को कड़ा नोटिस जारी किया है."

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने खड़गे को भेजे आईआरएस नोटिस में उनसे 24 घंटे के अंदर अपना स्टैंड बताने को कहा है.

इससे पहले दिन में, चुनाव आयोग से मिलने के बाद, रिजिजू ने कहा, "मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 'आतंकवादी' कहना सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह पूरे देश का गंभीर अपमान है. इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को सामान्य नहीं किया जा सकता. हमने आयोग से तुरंत संज्ञान लेने का आग्रह किया है."

"कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुद को लोकतांत्रिक कहने का नैतिक अधिकार खो दिया है. प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहकर, कांग्रेस पार्टी ने भारत के उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है. हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं."

मंगलवार को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को "आतंकवादी" कहा और एआईएडीएमके के भाजपा के साथ गठबंधन की आलोचना की.

हालांकि, जब मीडिया वालों ने उनसे इस बात का मतलब साफ करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ढांचे को "आतंकित" कर रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "वह लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि वह (असल में) आतंकवादी हैं. वह अपनी ताकत और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को गाली दे रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं."

मंगलवार को भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर तुरंत संज्ञान लेने और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश देने का आग्रह किया था.

ये भी पढ़ें- खड़गे के 'आतंकी' वाले बयान से उबाल, BJP प्रतिनिधिमंडल EC से मिला, सख्त एक्शन की मांग

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