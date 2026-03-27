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निर्वाचन आयोग ने भाजपा-टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प मामले में बसंती थाने के अधिकारी को निलंबित किया

भाजपा-तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प मामले में चुनाव आयोग ने बसंती थाने के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है.

Election Commission
चुनाव आयोग (ANI)
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By PTI

Published : March 27, 2026 at 8:45 PM IST

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अपनी पहली कार्रवाई में निर्वाचन आयोग ने भाजपा-तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प से निपटने में विफल रहने पर शुक्रवार को बसंती थाने के अधिकारी अविजित पॉल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

आयोग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, गुरुवार को हुई झड़प के मामले में यह कार्रवाई की गई है. निर्वाचन आयोग ने इसे अधिकारी की ओर से ‘‘गंभीर लापरवाही और कर्तव्य का उल्लंघन’’ बताया.

गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं. बरुईपुर पुलिस जिले के अंतर्गत बसंती बाजार में हुई झड़प में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए.

नोटिस में कहा गया, ‘‘यह देखा गया है कि दो राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में पूर्व सूचना होने के बावजूद अधिकारी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करने में विफल रहे.’’ इसमें कहा गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) उपलब्ध कराया गया है, इसके बावजूद उन्होंने (अविजित पॉल) कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएपीएफ की मांग नहीं की.

आयोग ने पॉल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का निर्देश देते हुए उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त करने का आदेश दिया तथा अनुपालन रिपोर्ट मांगी.

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