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बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने 13 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया

कोलकाता : निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 13 अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया, जिसमें कई जिलाधिकारियों (DM) को नियुक्त किया गया है. इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के रूप में भी नामित किया गया है और उन्हें चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, जितिन यादव (कूच बिहार), संदीप घोष (जलपाईगुड़ी), विवेक कुमार (उत्तर दिनाजपुर), राजनवीर सिंह कपूर (मालदा) और आर अर्जुन (मुर्शिदाबाद) समेत अधिकारियों को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम-सह-डीईओ) के रूप में तैनात किया गया है.

इसी तरह श्रीकांत पल्ली को नादिया का डीएम-सह-डीईओ, स्वेता अग्रवाल को पूर्वी बर्धमान, शिल्पा गोरिसरिया को उत्तर 24 परगना, अभिषेक कुमार तिवारी को दक्षिण 24 परगना, हरिशंकर पणिक्कर को दार्जिलिंग और टी बालासुब्रमण्यम को अलीपुरद्वार का डीएम-सह-डीईओ नियुक्त किया गया है.

स्मिता पांडे को कोलकाता नगर निगम की नगर आयुक्त और कोलकाता उत्तर की डीईओ के रूप में तैनात किया गया है, जबकि रणधीर कुमार कोलकाता दक्षिण के डीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे.