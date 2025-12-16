ETV Bharat / bharat

58 लाख वोटर हटाए ! EC ने पश्चिम बंगाल के ड्रॉफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश किए

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

कोलकाता: चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को अपने एन्यूमरेशन फीडबैक के आधार पर पश्चिम बंगाल के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश किए. कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर उन वोटर्स के नाम भी पब्लिश किए, जिनके नाम 2025 में राज्य के इलेक्टोरल रोल्स में शामिल थे, लेकिन 2026 के ड्राफ्ट रोल्स से हटा दिए गए थे, और उनके नाम हटाने के कारण भी बताए. ड्रॉफ्ट रोल्स CEO, पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट, ceowestbengal.wb.gov.in/Electors के साथ-साथ EC के वोटर पोर्टल, voters.eci.gov.in, और ECINET एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध कराए गए हैं. हटाए गए वोटर्स की लिस्ट अभी कमीशन के पोर्टल लिंक ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir पर मौजूद है. कमीशन के सूत्रों के मुताबिक, "न जमा किए जा सकने वाले SIR गिनती के फॉर्म" की संख्या 58 लाख से ज़्यादा है और इन्हें या तो अपने रजिस्टर्ड पते पर न होने, हमेशा के लिए शिफ्ट होने, मरने या एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों में 'डुप्लिकेट' वोटर के तौर पर मार्क किए जाने की वजह से हटाया गया.