58 लाख वोटर हटाए ! EC ने पश्चिम बंगाल के ड्रॉफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश किए

SIR 2026 के तहत कमीशन ने वेबसाइट पर वोटर्स के नाम भी पब्लिश किए, जिनके नाम 2025 में राज्य के इलेक्टोरल रोल्स में शामिल थे.

DRAFT ELECTORAL ROLLS
कोलकाता: चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को अपने एन्यूमरेशन फीडबैक के आधार पर पश्चिम बंगाल के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश किए.

कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर उन वोटर्स के नाम भी पब्लिश किए, जिनके नाम 2025 में राज्य के इलेक्टोरल रोल्स में शामिल थे, लेकिन 2026 के ड्राफ्ट रोल्स से हटा दिए गए थे, और उनके नाम हटाने के कारण भी बताए.

ड्रॉफ्ट रोल्स CEO, पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट, ceowestbengal.wb.gov.in/Electors के साथ-साथ EC के वोटर पोर्टल, voters.eci.gov.in, और ECINET एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध कराए गए हैं.

हटाए गए वोटर्स की लिस्ट अभी कमीशन के पोर्टल लिंक ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir पर मौजूद है.

कमीशन के सूत्रों के मुताबिक, "न जमा किए जा सकने वाले SIR गिनती के फॉर्म" की संख्या 58 लाख से ज़्यादा है और इन्हें या तो अपने रजिस्टर्ड पते पर न होने, हमेशा के लिए शिफ्ट होने, मरने या एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों में 'डुप्लिकेट' वोटर के तौर पर मार्क किए जाने की वजह से हटाया गया.

कमीशन के सूत्रों ने बताया कि 24 लाख से ज़्यादा वोटर्स को 'मरे हुए' के ​​तौर पर मार्क किया गया है, जबकि 12 लाख से ज़्यादा वोटर्स को उनके रजिस्टर्ड पते पर ट्रेस नहीं किया जा सका, करीब 20 लाख वोटर्स अपने पिछले चुनाव क्षेत्रों से हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए थे और दूसरे 1.38 लाख वोटर्स के नाम डुप्लीकेट पाए गए.

उन्होंने आगे कहा कि गिनती के दौरान सामने आई दूसरी दिक्कतों की वजह से 57,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए गए.

कमीशन की वेबसाइट पर कहा गया है, "पीड़ित लोग ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के बाद, दावे और आपत्तियां लेने के लिए तय समय यानी 16/12/2025 से 15/01/2026 तक, डिक्लेरेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 6 में अपने दावे जमा कर सकते हैं."

गौर करें तो 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अगले साल 2026 की शुरुआत में होने हैं.

