असम में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित, 4.80 लाख वोटरों के नाम हटाए गए

गुवाहाटी: असम में चुनावी माहौल ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. चुनाव आयोग ने शनिवार को 27 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की. इस प्रक्रिया में 4,78,992 मृत वोटरों के नाम पहचाने गए और सही वेरिफिकेशन के बाद उन्हें हटा दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट लिस्ट में राज्य भर के कुल 2,52,02,775 वोटर शामिल हैं. जिसमें 1,25,72,583 पुरुष मतदाता, 1,26,28,662 महिला मतदाता और 379 वोटर ‘अन्य’ कैटेगरी में हैं.

असम में नए साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन किया गया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई. जिसमें 4,78,992 वोटरों के नाम हटाए गए.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद अब मतदाता 22 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. नए वोटरों को शामिल करने, नाम, उम्र और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन करने या नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए जा सकते हैं. चुनाव अधिकारियों ने कहा कि सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी.

2026 के विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल रिवीजन (SR) प्रक्रिया के तहत शनिवार को असम के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई, जिससे मतदाता अपनी जानकारी सत्यापित और अपडेट कर सकें.