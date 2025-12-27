असम में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित, 4.80 लाख वोटरों के नाम हटाए गए
असम में 27 दिसंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 2,52,02,775 वोटर शामिल हैं, जबकि 4,78,992 वोटरों के नाम हटाए गए हैं.
Published : December 27, 2025 at 4:52 PM IST
गुवाहाटी: असम में चुनावी माहौल ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. चुनाव आयोग ने शनिवार को 27 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की. इस प्रक्रिया में 4,78,992 मृत वोटरों के नाम पहचाने गए और सही वेरिफिकेशन के बाद उन्हें हटा दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट लिस्ट में राज्य भर के कुल 2,52,02,775 वोटर शामिल हैं. जिसमें 1,25,72,583 पुरुष मतदाता, 1,26,28,662 महिला मतदाता और 379 वोटर ‘अन्य’ कैटेगरी में हैं.
असम में नए साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन किया गया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई. जिसमें 4,78,992 वोटरों के नाम हटाए गए.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद अब मतदाता 22 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. नए वोटरों को शामिल करने, नाम, उम्र और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन करने या नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए जा सकते हैं. चुनाव अधिकारियों ने कहा कि सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी.
2026 के विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल रिवीजन (SR) प्रक्रिया के तहत शनिवार को असम के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई, जिससे मतदाता अपनी जानकारी सत्यापित और अपडेट कर सकें.
मतदाताओं को डिटेल्स चेक करने की सलाह
मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए ड्राफ्ट रोल में अपनी डिटेल्स चेक कर लें. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट cecassam.nic.in पर उपलब्ध है.
असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 22 नवंबर से शुरू हुआ था. बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं. स्पेशल रिवीजन शुरू होने से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2.52 करोड़ से ज्यादा थे.
