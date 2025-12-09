ETV Bharat / bharat

SIR के दौरान BLO को मिल रही धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा- ‘EC को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फैलेगी अराजकता’

देश के 12 राज्यों में सर की प्रक्रिया चल रही है. इस दौरान BLO को धमकियां मिल रही हैं. इस पर SC चिंतित है.

By Sumit Saxena

Published : December 9, 2025 at 2:49 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माना कि जमीन पर गिनती का काम करते समय BLO को तनाव और परेशानी हो रही है. साथ ही जोर देकर कहा कि अगर उन्हें “सुरक्षा नहीं मिली और उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रही”, तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा, और भारत के चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, “नहीं तो, इससे अराजकता फैलेगी…”

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल में SIR 2.0 में लगे BLO और दूसरे अधिकारियों को मिल रही धमकियों की निंदा की.

बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने जोर देकर कहा कि कोर्ट इस बारे में साफ तस्वीर चाहता है कि SIR एक्सरसाइज के बारे में ECI को अलग-अलग राज्यों से किस तरह का सहयोग और असहयोग मिल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ECI के वकील से कहा, “BLOs के काम में रुकावटों, सहयोग की कमी के मामले हमारे ध्यान में लाएं और हम सही आदेश देंगे.”

बेंच ने ये बातें एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ECI को निर्देश देने की अपील की गई थी कि वह पश्चिम बंगाल के सभी राज्य पुलिस अधिकारियों को राज्य में इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन होने तक डेप्युटेशन पर रखने और जरूरी सेंट्रल ऑर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश जारी करे.

याचिका में पश्चिम बंगाल में 2023 और 2024 में हुई हिंसा की घटनाओं पर ज़ोर दिया गया था, और दावा किया गया था कि यह 2025 में भी जारी रहेगी, खासकर SIR लागू होने के बाद, और कहा गया कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की सुरक्षा के लिए ECI को कार्रवाई करनी चाहिए.

हर BLO को सुरक्षा मिलनी चाहिए: सुनवाई के दौरान, ECI की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है. बेंच ने बताया कि BLO, ECI के कानूनी काम कर रहे हैं, और इस दौरान वे चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं.

बेंच ने द्विवेदी से कहा, “हर BLO को या तो ECI या राज्य सरकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए. लोग कानून हाथ में कैसे ले सकते हैं…अगर कोई खतरा है, कोई हिंसा हो रही है, तो आप लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते.” चुनाव आयोग ने बेंच को बताया कि उसने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा लेटर लिखा है और चुनाव अधिकारियों के ऑफिस को भी घेर लिया गया है.

BLO पर दबाव होता है, क्योंकि वे डेस्क का काम नहीं, बल्कि पैर का काम करते हैं: बेंच ने एक वकील की पहले की दलीलों का हवाला देते हुए ECI के वकील से कहा कि वकील ने कहा था कि ECI इतनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन रही है कि BLO थक रहे हैं.

ECI ने इस बात को खारिज कर दिया कि पश्चिम बंगाल में BLO बहुत ज़्यादा तनाव में हैं या ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं, जो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकते हैं.

द्विवेदी ने कहा कि हर तरफ से बहुत सारी पॉलिटिकल बातें चल रही हैं और कहा कि अब एक पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा 1200 वोटर हैं, एक पोलिंग बूथ पर एक अलग BLO, एक वॉलंटियर और BLA हैं, और एक BLO को औसतन लगभग 36 वोटरों की गिनती करनी होती है.

जस्टिस बागची ने कहा, “यह डेस्क का काम नहीं है. BLO को हर घर जाकर वेरिफाई करना होता है और फिर उसे गिनती का फॉर्म दिया जाता है और वह उसे अपलोड करता है… यह मौके पर जाकर, घर-घर जाकर गिनती वेरिफाई करने का काम है. इसी दबाव पर कोर्ट ने ध्यान दिया और राज्य को (BLO की संख्या बढ़ाने का) निर्देश दिया…”

SC चाहता है कि SIR बिना किसी रुकावट के हो: जस्टिस बागची ने BLOs को होने वाले तनाव और परेशानी की ओर इशारा किया, जिसका आरोप पिछली सुनवाई में एक वकील ने लगाया था, और कहा, “हम यह पक्का करना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर SIR बिना किसी रुकावट के हो.” द्विवेदी ने कहा कि यह तनाव पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से है, जो उनके काम में दखल दे रही हैं, और कहा कि केरल में जिस एक व्यक्ति की मौत हुई, कांग्रेस ने बयान दिया था कि CPM दबाव डाल रही है और वह इसके लिए जिम्मेदार है.

बेंच ने कहा कि अगर ECI को और मैनपावर की जरूरत है, तो राज्य इसे देने के लिए मजबूर है, लेकिन मुद्दा ग्राउंड लेवल पर BLOs को होने वाले खतरे से जुड़ा है.

CJI ने ECI से पूछा, “हमें बताएं कि ड्यूटी करने में क्या रुकावट आ रही है?” बेंच ने कहा कि पोल बॉडी पुलिस फोर्स देने के लिए स्टेट मशीनरी को लिख सकती है. द्विवेदी ने कहा कि उनके क्लाइंट ने पहले ही स्टेट को लिख दिया है. बेंच ने कहा, “अगर कोई शिकायत है…हमारे सामने आएं, हम सही निर्देश देंगे.” बेंच ने कहा कि पिटीशनर ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ़ एक FIR का जिक्र किया है और पूछा, क्या यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही अनोखी और खास है? और किसी दूसरे राज्य में कोई रुकावट नहीं है? और सभी राज्यों की पुलिस को ECI के कंट्रोल में रखा जाना चाहिए?

SC चाहता है कि SIR में राज्यों के सहयोग और असहयोग पर साफ तस्वीर सामने आए: बेंच ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार की तरफ से सहयोग में कमी होने पर, पोल बॉडी कोर्ट को बता सकती है और वह सही निर्देश देगी.

बेंच ने कहा कि वह ECI को नोटिस जारी कर रही है और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं है और वह इस बारे में साफ तस्वीर चाहती है कि उसे अलग-अलग राज्यों से किस तरह का सहयोग और असहयोग मिल रहा है.

CJI ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा, अगर आपके BLOs को सुरक्षा नहीं मिलती है और उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है...और इस वजह से वे इतने तनाव में हैं...यह एक बहुत गंभीर चिंता की बात है."

ECI ने कहा कि संविधान के तहत उसके पास सेंट्रल फोर्स या स्टेट फोर्स से मदद लेने का पूरा अधिकार है. बेंच ने कहा, "पावर रखना, पावर का इस्तेमाल करने से अलग बात है. आपने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लोग परेशान हैं..."।

द्विवेदी ने जवाब दिया कि यह एक सेंसिटिव मामला है और पोल बॉडी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती, और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके क्लाइंट BLOs की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाएंगे, क्योंकि उनके पास काफी पावर हैं और इस बात पर जोर दिया कि ECI कार्रवाई करेगा. CJI ने कहा, "ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो इससे अराजकता फैलेगी..."

बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ओर से एक वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है.

यह याचिका सनातनी संसद और अन्य ने दायर की है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील वी. गिरी ने पैरवी की. याचिका में SIR ड्यूटी में लगे अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों के आरोपों को हाईलाइट किया गया और कोर्ट से ECI को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की अपील की गई.

