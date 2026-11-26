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EC ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO से SSR के बीच वोटर डिटेल्स को SIR डेटा से क्रॉस-चेक करने को कहा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के दौरान वोटर रोल में किसी भी गलत या त्रुटिपूर्ण एंट्री की पहचान करें और उसे ठीक करें. इसके लिए मौजूदा चुनावी जानकारी की तुलना वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी से करें.

चुनाव आयोग ने यह निर्देश अंडमान और निकोबार आइलैंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, कर्नाटक और मेघालय के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को जारी किया है.

इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी अपने पत्र में चुनाव आयोग ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 जनवरी, 2027 को पात्रता की तारीख मानते हुए मतदाता सूचियों की एसएसआर के संचालन के संबंध में अपने 15 अक्टूबर, 4 नवंबर और 16 अक्टूबर के पत्रों का उल्लेख किया है. चल रहे एसएसआर के दौरान मौजूदा वोटर रोल में वोटरों की जानकारी (जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम या टाइप, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, फोटो) में किसी भी संभावित गलत या त्रुटिपूर्ण एंट्री की पहचान करने और उसे ठीक करने के लिए, संबंधित वोटरों की मौजूदा जानकारी की तुलना एसआईआर के दौरान इकट्ठा की गई संबंधित जानकारी से की जाएगी.