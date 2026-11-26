EC ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO से SSR के बीच वोटर डिटेल्स को SIR डेटा से क्रॉस-चेक करने को कहा
चुनाव आयोग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है, जहां भी कोई मिसमैच दिखेगा उसे वेरिफिकेशन, जरूरी सुधार के लिए चिह्नित किया जाएगा.
Published : November 26, 2026 at 8:01 AM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के दौरान वोटर रोल में किसी भी गलत या त्रुटिपूर्ण एंट्री की पहचान करें और उसे ठीक करें. इसके लिए मौजूदा चुनावी जानकारी की तुलना वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी से करें.
चुनाव आयोग ने यह निर्देश अंडमान और निकोबार आइलैंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, कर्नाटक और मेघालय के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को जारी किया है.
इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी अपने पत्र में चुनाव आयोग ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 जनवरी, 2027 को पात्रता की तारीख मानते हुए मतदाता सूचियों की एसएसआर के संचालन के संबंध में अपने 15 अक्टूबर, 4 नवंबर और 16 अक्टूबर के पत्रों का उल्लेख किया है.
चल रहे एसएसआर के दौरान मौजूदा वोटर रोल में वोटरों की जानकारी (जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम या टाइप, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, फोटो) में किसी भी संभावित गलत या त्रुटिपूर्ण एंट्री की पहचान करने और उसे ठीक करने के लिए, संबंधित वोटरों की मौजूदा जानकारी की तुलना एसआईआर के दौरान इकट्ठा की गई संबंधित जानकारी से की जाएगी.
चुनाव आयोग की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है, 'जहां भी कोई मिसमैच दिखेगा, उसे वेरिफिकेशन और जरूरी सुधार के लिए चिह्नित किया जाएगा.' ऐसी चिह्नित की गई एंट्री के बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) चल रहे एसएसआर के दौरान संबंधित वोटरों के पास जाकर उनकी डिटेल्स वेरिफाई करेंगे और जहाँ भी जरूरत हो, ठीक से भरा हुआ और साइन किया हुआ फ़ॉर्म-8 लेंगे.
चुनाव आयोग के अनुसार फॉर्म 8 मौजूदा वोटर रोल में एंट्री ठीक करने, घर बदलने, ईपीआईसी बदलने और वोटर लिस्ट में पीड्बल्यूडी वोटर के तौर पर मार्क करने के लिए है. चुनाव आयोग ने कहा कि एईआरओ/ईआरओ ऐसे एप्लीकेशन की जांच करेंगे और तय प्रोसेस के हिसाब से उनका निपटारा करेंगे.
चुनाव आयोग ने कहा, 'क्योंकि इस काम में वोटरों की जनसांख्यिकी जानकारी को अपडेट करना शामिल है, इसलिए सभी सुधार सिर्फ फॉर्म-8 के जरिए किए जाएंगे, जिस पर संबंधित वोटर के साइन होंगे और यह तय वेरिफिकेशन और काबिल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद होगा. सिर्फ ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन के आधार पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.' इसमें कहा गया है कि यह काम ईसीआईनेट में संबंधित बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ मॉड्यूल के जरिए किया जाएगा.
निष्कर्ष: पोल पैनल ने कहा कि जरूरी कार्रवाई और सख्ती से पालन के लिए यह बात सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाई जानी चाहिए.