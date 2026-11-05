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अब 6 प्रदेशों में SSR, 21 जनवरी 2027 को आएगी फाइनल मतदाता सूची

नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision- SSR) की घोषणा की है.

चुनाव आयोग के अनुसार, निम्नलिखित छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी-

अरुणाचल प्रदेश

चंडीगढ़

दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव

मिजोरम

ओडिशा

सिक्किम

चुनाव आयोग के इस अभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और सूची में मौजूद गलतियों को सुधारना है. चुनाव आयोग के अनुसार, इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना गया है. यानी इस तारीख तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल के होने वाले हैं, उन्हें भी एडवांस में आवेदन करने की सुविधा दी गई है.

कब जारी होगी फाइनल मतदाता सूची?

इस प्रक्रिया के तहत संशोधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटाने या अन्य किसी तरह की गलती को सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. इनका निदान करने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी.