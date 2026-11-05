अब 6 प्रदेशों में SSR, 21 जनवरी 2027 को आएगी फाइनल मतदाता सूची
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए SSR का कार्यक्रम जारी किया है.
Published : November 5, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision- SSR) की घोषणा की है.
किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसएसआर?
चुनाव आयोग के अनुसार, निम्नलिखित छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी-
- अरुणाचल प्रदेश
- चंडीगढ़
- दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
- मिजोरम
- ओडिशा
- सिक्किम
चुनाव आयोग के इस अभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और सूची में मौजूद गलतियों को सुधारना है. चुनाव आयोग के अनुसार, इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना गया है. यानी इस तारीख तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल के होने वाले हैं, उन्हें भी एडवांस में आवेदन करने की सुविधा दी गई है.
कब जारी होगी फाइनल मतदाता सूची?
इस प्रक्रिया के तहत संशोधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटाने या अन्य किसी तरह की गलती को सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. इनका निदान करने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी.
पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं पर फोकस
इस विशेष अभियान में पहली बार वोट देने वाले पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा. साथ ही चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से किसी तरह नहीं छूटे.
एसएसआर का पूरा शेड्यूल
- पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण- 20 नवंबर 2026 तक
- इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन- 30 नवंबर 2026
- दावे-आपत्तियां लेने की अवधि- 30 नवंबर 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक
- फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 21 जनवरी 2027
अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग के सख्त निर्देश
- एसएसआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.
- आरपीए 1950 की धारा 13सीसी के तहत वोटर लिस्ट बनाने में लगा हर अधिकारी चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माना जाएगा.
- मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि सीईओ, डीईओ, ईआरओ, बीएलओ के कोई भी पद खाली न रहे. एसएसआर के दौरान किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर आयोग की मंजूरी के बिना नहीं होगा. ईआरओ की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति लिस्ट में न रहे.
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