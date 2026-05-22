राज्यसभा की खाली हो रहीं 24 सीटों के लिए 18 जून को होंगे चुनाव
चुनाव आयोग के मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख 8 जून है.
Published : May 22, 2026 at 10:48 AM IST
नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया है. जिन सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात झारखंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और मणिपुर राज्य शामिल हैं. आयोग ने अपर हाउस (राज्यसभा) की इन सीटों के लिए चुनाव की घोषणा इसलिए की है क्योंकि मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अगले दो महीनों में खत्म होने वाला है.
चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, 24 राज्यसभा सीटों में से गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से चार-चार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से तीन-तीन, झारखंड से दो और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से एक-एक सीट हैं.
STORY | EC announces Rajya Sabha polls for 24 seats on June 18— Press Trust of India (@PTI_News) May 22, 2026
The Election Commission on Friday announced polls for 24 Rajya Sabha seats on June 18.
In a statement, the EC said the elections for the Rajya Sabha seats will be held in 10 states where the incumbents are retiring… pic.twitter.com/CwLFmTyLdc
वहीं, मध्य प्रदेश में जिन सदस्यों का रिटायरमेंट होना है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं. कर्नाटक में, राज्यसभा से रिटायर होने वाले सदस्यों में पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के सीनियर नेता एचडी देवेगौड़ा, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं. चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 1 जून को जारी किया जाएगा और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 जून है. अगले दिन नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी. उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है.
The Election Comission of India has announced bye-elections to the Council of States from Maharashtra and Tamil Nadu, to fill up two vacancies after Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pawar and AIADMK leader C Ve Shanmugam resigned.— ANI (@ANI) May 22, 2026
The polling date and the counting date… pic.twitter.com/96eeMoo6Sp
मतदान 18 जून को होना है. यह सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा. वोटिंग के बाद वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्देश दिया है कि बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस मार्क करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए पहले से तय स्पेसिफिकेशन वाले इंटीग्रेटेड वायलेट कलर के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा. ऊपर बताए गए चुनावों में प्रेफरेंस मार्क करने के लिए किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
आयोग ने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी के लिए ऑब्ज़र्वर नियुक्त करके सही कदम उठाए जाएंगे ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सकें. इसके अलावा, आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दो राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की. मौजूदा सदस्यों- सुनेत्रा अजित पवार (जो अभी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री हैं) और तमिलनाडु से सीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद चुनाव जरूरी हो गए हैं. इस सीट पर भी 24 राज्यसभा सीटों के चुनाव के साथ मतदान होना है.
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