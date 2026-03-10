ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है निर्वाचन आयोग का लक्ष्य, ज्ञानेश कुमार ने बताया

कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बहुत गहराई तक फैला हुआ है. राज्य में वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है. उन्होंने कहा कि, वोटर और आम जनता संविधान का सम्मान करते हैं और शांतिपूर्ण और भागीदारी वाले चुनावों में विश्वास करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि, आयोग राज्य के सभी मतदाताओं से अपील करता है कि वे यह पक्का करें कि मतदान हिंसा-मुक्त और डर-मुक्त माहौल में हो.

पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों पर दो दिन की समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आयोग ने राज्य में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों को बिना किसी डर या पक्षपात के कानून का राज सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

कोलकाता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि, आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी मतदाताओं की भागीदारी बिना किसी हिंसा और डर के पक्का करना चुनाव आयोग का मुख्य मकसद है.

ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयोग का नारा 'चुनाव पोर्बो, पश्चिमबंगेर गोरबो' (चुनाव का दौर पश्चिम बंगाल की शान है) देकर भी सबको चौंका दिया. सीईसी ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को 'पूरी तरह से निष्पक्षता' से काम करने का निर्देश दिया गया है, और उन्हें यह पक्का करना होगा कि कैश, शराब, नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ सीमा से बाहर रहें. उन्होंने कहा कि अगर वोटरों या पोलिंग कर्मचारियों के खिलाफ कोई हिंसा होती है या उन्हें डराया-धमकाया जाता है, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो या किसी भी पार्टी का हो.

हालांकि, मुख्य निर्वाच आयुक्त ने यह साफ नहीं किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होने वाले हैं. राज्य में पिछले चुनावों में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पिछले चुनावों में ऐसी घटनाओं का आरोप लगा था, उनमें से कुछ को पहले ही सजा मिल चुकी है. बाकी के मामले का भी रिव्यू किया जा रहा है. उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें:

पश्चिम बंगाल में 80 हजार से ज्यादा बूथ होंगे, हर बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे.

हर बूथ पर एक वोटर असिस्टेंस सेंटर होगा और 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी.

इस बार, EVM में उम्मीदवारों की कलर फोटो होंगी. अगर चाहें, तो चुनाव खत्म होने के सात दिनों के अंदर EVM की टेस्टिंग की जा सकती है।.

हर विधानसभा में स्पेशल ऑफिसर युवा वोटरों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे.

बुज़ुर्ग वोटरों की सुविधा के लिए, सभी बूथ एक मंजिला होंगे, जिनमें व्हीलचेयर और रैंप होंगे. 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर चाहें तो घर से वोट दे सकते हैं.

वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन बाहर रखने का मौका. साथ ही, वोटिंग और वोटिंग रेट से जुड़ी सभी जानकारी ECI.net ऐप पर मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारी पारदर्शिता का संदेश देने के लिए हर दो घंटे में वोटिंग रेट की घोषणा करेंगे.

ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में डर-मुक्त चुनाव का भरोसा दिलाया. उन्होंने दावा किया कि कमीशन की पूरी बेंच ने पिछले दो दिनों में राज्य में कानून-व्यवस्था की पूरी स्थिति का रिव्यू किया है. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कल राज्य सरकार, चीफ सेक्रेटरी, राज्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें शांतिपूर्ण चुनाव कराने का भरोसा दिया.

