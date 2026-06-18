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केरल: महिला में इबोला के लक्षण, जांच रिपोर्ट का इंतजार, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

मुरलीधरन ने साफ किया कि इबोला की अभी पुष्टि नहीं हुई है और सिर्फ शुरुआती टेस्ट पूरे हुए हैं.

Kerala Ebola Not Confirmed
केरल में इबोला की पुष्टि नहीं हुई (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 2:34 PM IST

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कोट्टायम: हेल्थ मिनिस्टर के. मुरलीधरन ने केरल में इबोला इन्फेक्शन के संदिग्ध मामले पर जवाब दिया है. सूडान से युगांडा होते हुए केरल पहुंची एक महिला में इस बीमारी के लक्षण दिखने का शक है. उसे अभी कोट्टायम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया. मंत्री ने साफ किया कि इबोला की अभी पुष्टि नहीं हुई है और सिर्फ शुरुआती टेस्ट पूरे हुए हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहा है.

कोट्टायम में बड़े इंतजाम

लक्षणों का पता चलने के बाद सरकार ने इमरजेंसी में सावधानी के कदम उठाए हैं. मरीज को सुरक्षित रूप से कोट्टायम मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया. कोट्टायम में बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए सभी जरूरी मॉडर्न सुविधाओं का इंतजाम किया गया. रोकथाम और कंट्रोल की गतिविधियां अभी कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर (DMO) की सीधी लीडरशिप में चल रही है.

सफाई के सख्त निर्देश

मंत्री ने याद दिलाया कि संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए पर्यावरण की सफाई सबसे जरूरी चीज है. हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य के सभी हिस्सों में सफ़ाई अभियान चलाने और सही हेल्थ इंस्पेक्शन करने के लिए सख़्त निर्देश जारी किए हैं.

घबराने की जरूरत नहीं है

हेल्थ मिनिस्टर ने जनता से अपील की कि मौजूदा हालात में घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट हालात पर करीब से नजर रख रहा है और सभी से सिर्फ सरकारी घोषणाओं पर भरोसा करने की अपील की.

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