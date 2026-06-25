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विदेशी यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा' फिर शुरू, क्या है और क्यों जारी किया सरकार ने नया आदेश?

कांगो-युगांडा जैसे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट

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सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 1:36 PM IST

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नई दिल्लीः कई देशों में इबोला के प्रकोप को देखते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने मिलकर 'एयर सुविधा' शुरू किया है. यह एक डिजिटल और बिना छुए काम करने वाला प्लेटफॉर्म है, ताकि भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों को आसानी से जमा कराया जा सके.

दिल्ली एयरपोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए इस पोर्टल की मदद से यात्री भारत पहुंचने से पहले ही अपना जरूरी सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्वयं घोषणा) फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल अब चालू हो गया है. यह सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भारत के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जरूरी है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अनुसार, बाहर के देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए यह फॉर्म भरना जरूरी है.

अधिकारी ने आगे बताया कि इस पर यात्रियों को अपनी मौजूदा सेहत की जानकारी और पिछले 21 दिनों की यात्रा का रिकॉर्ड देना होता है. यह फॉर्म भरना बेहद जरूरी है और इसे फ्लाइट में बैठने से पहले ही भरना होगा.

सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म का उद्देश्य क्या है?

  • बाहर के देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए यह फॉर्म भरना जरूरी है. इसका मकसद यात्रा शुरू करने से पहले उनकी सेहत और पिछले 21 दिनों की यात्रा के रिकॉर्ड की सही जानकारी जुटाना और उसकी जांच करना है.
  • फॉर्म जमा होते ही यह सीधे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (APHO) के पास पहुंच जाता है. इसके बाद यात्रियों को उनके ईमेल पर इस फॉर्म की एक कॉपी मिल जाएगी. भारत पहुंचने पर इस कॉपी को इमिग्रेशन काउंटर पर दिखाना होगा.
  • कोविड-19 महामारी के दौरान भी ऐसा ही एक 'एयर सुविधा सेल्फ-डिक्लेरेशन पोर्टल' चालू किया गया था, जिसके तहत भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए डिजिटल माध्यम से यह फॉर्म भरना जरूरी था.

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला बीमारी के प्रकोप को देखते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पिछले महीने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति (PHEIC) घोषित किया था. नागरिकों को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

WHO ने बुंडीबुग्यो वायरस (BDBV) से फैली इबोला महामारी को लेकर कुछ सिफारिशें भी जारी की थीं. इसमें प्रवेश द्वारों (हवाई अड्डों और सीमाओं) पर बीमारी की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया था. इसके साथ ही WHO ने "उन क्षेत्रों की यात्रा न करने की सलाह दी थी जहां बुंडीबुग्यो वायरस के मामले मिले हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत में इबोला वायरस बीमारी (EVD) का एक भी मामला सामने नहीं आया है. एक अधिकारी ने आगे कहा, "अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हाल ही में फैले इस प्रकोप के बाद, सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है और सभी प्रवेश द्वारों (हवाई अड्डों और सीमाओं) पर एहतियाती जांच को तेज कर दिया गया है."

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