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भारत में इबोला की एंट्री रोकने के लिए कड़ा पहरा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संभाला मोर्चा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ इबोला वायरस बीमारी की रोकथाम के उपायों का रिव्यू किया.

Ebola virus alert India 2026
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा. (File) (IANS/X/@JPNadda)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 7:52 PM IST

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नई दिल्लीः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इबोला को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किए जाने के बाद देश भर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहले से ही निगरानी का अलर्ट जारी है. इस बीच, सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और बड़ा निर्देश दिया है. अब भारत में प्रवेश के सभी रास्तों पर इबोला की स्क्रीनिंग व्यवस्था को पूरी तरह सतर्क और मजबूत रखा जाएगा. सभी समुद्री बंदरगाहों और जमीनी सीमा चौकियों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इबोला वायरस बीमारी की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों और निगरानी के उपायों की समीक्षा की. बैठक में यह साफ किया गया कि देश में अब तक इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निर्देश के बाद, स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने भी विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को भी निर्देश दिया है कि वे मरीजों की ट्रैकिंग, टेस्टिंग और निगरानी के लिए सभी जरूरी इंतजामों को हर वक्त पूरी तरह तैयार रखें.

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इबोला को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किए जाने के बाद, मंत्रालय ने सुरक्षा के लिहाज से देश भर में अपनी निगरानी और तैयारियों को पहले से ही मजबूत कर दिया है.

एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, यात्रियों के आने से पहले और आने के बाद की स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन (अलग रखने) के नियम, मरीजों की देखभाल, उन्हें रेफर करने के तरीके और लैबोरेट्री टेस्टिंग से जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश (SOPs) पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए जा चुके हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपसी तालमेल के साथ निगरानी रखने, समय पर रिपोर्ट देने और इस काम के लिए तय किए गए अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारियों को मजबूत रखने के महत्व पर जोर दिया है. अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भी इस खतरे के प्रति संवेदनशील बनाया गया है. वे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर उचित रोकथाम और निगरानी के उपाय कर रहे हैं.

मंत्रालय ने इस बात को दोहराया कि भारत के पास ऐसी स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने का पुराना अनुभव है. इसमें अफ्रीका में 2014 के इबोला प्रकोप का समय भी शामिल है, जब इसी तरह के एहतियाती कदम सफलतापूर्वक उठाए गए थे. अधिकारी ने आगे बताया कि भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी उभरती स्थिति का तेजी से सामना करने के लिए तैयार है.

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