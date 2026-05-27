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अहमदाबाद में इबोला अलर्ट: 11 पॉजिटिव यात्री होम क्वारंटाइन में, अफ्रीकी यात्रियों पर विशेष ध्यान

अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं.

-Ebola Alert in Ahmedabad, 11 Passengers Under Home Quarantine
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
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अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस के किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं. अफ्रीका के इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं. एहतियाती कदम के तौर पर, पिछले तीन दिनों में अफ्रीका से अहमदाबाद आए 11 यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है. इनमें 9 भारतीय और 2 युगांडा के नागरिक शामिल हैं.

हवाई अड्डे पर कड़ी जांच
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री (यात्रा इतिहास) की जांच का काम शुरू कर दिया गया है. यदि किसी यात्री में इबोला के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा. युगांडा और कांगो सहित अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई है.

अस्पतालों में तैयारियां
1. SVP अस्पताल: 60 बिस्तरों वाला एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है. पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों को यहां रखा जाएगा.
2. सिविल अस्पताल: यहां भी 60 बिस्तरों वाला एक आइसोलेशन वार्ड तैयार है.
3. एहतियात को और बढ़ाने के लिए, SVP अस्पताल में 30 बिस्तरों वाला एक अतिरिक्त विशेष वार्ड भी तैयार रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जिस किसी में भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसे होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है. संपर्क में आए लोगों को तुरंत अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाएगा.

लोगों से अपील
अहमदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें. विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और उसकी निगरानी कर रहा है. वैश्विक स्तर पर इबोला के बढ़ते मामलों और यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई हैं. अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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