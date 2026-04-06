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'जहर' से कम नहीं है ऐसे पके हुए आम खाना, डॉक्टर ने बताया स्वास्थ्य को गंभीर खतरा

रासायनिक रूप से पकाए गए आम खाने से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने दी जानकारी.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 7:33 PM IST

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गौतम देबरॉय

नई दिल्ली : गर्मी के मौसम में पके आम खाना इस मौसम की सबसे अच्छी चीजों में से एक है. मीठे, रसीले स्वाद का कोई मुकाबला नहीं जो आपको ठंडक पहुंचाए और ताजगी दे. इसके अलावा, ये विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं. हालांकि, रासायनिक रूप से पकाए गए आमों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है.

हैदराबाद में 200 किलो रासायनिक रूप से पकाए गए आम जब्त किए जाने के कुछ दिनों बाद, भारत के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सोमवार को चेतावनी दी कि ऐसे फलों के सेवन से मुंह में जलन, गले में तकलीफ, गैस्ट्राइटिस, मतली या उल्टी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने ईटीवी भारत को बताया, “एथिलीन का अत्यधिक उपयोग (100 पीपीएम से अधिक) या पाउच का गलत इस्तेमाल चक्कर आना, सिरदर्द, त्वचा में जलन और उल्टी जैसे लक्षणों से जुड़ा हो सकता है, खासकर कार्यस्थल या उच्च जोखिम वाले वातावरण में. हालांकि एथिलीन स्वयं अत्यधिक विषैला नहीं है, लेकिन अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन न करना पकने की प्रक्रिया पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है.”

उन्होंने कहा कि निर्धारित मात्रा से अधिक प्रयोग करने से फलों में एथिलीन-उत्सर्जक पदार्थों का अनजाने में अत्यधिक संपर्क हो सकता है, जिससे आम की सतह पर रासायनिक संदूषण के अवशेष रहने की संभावना बढ़ जाती है.

उन्होंने कहा, “इस तरह के अपरिपक्व रूप से पके फलों के सेवन से मुंह में जलन, गले में तकलीफ, गैस्ट्राइटिस, मतली या उल्टी हो सकती है. इसलिए, हालांकि एथिलीन आमतौर पर निर्धारित सीमा के भीतर सुरक्षित है, अनुचित मात्रा और गलत प्रयोग से पकने की प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.”

हैदराबाद पुलिस ने पिछले सप्ताह लगभग 200 किलोग्राम कृत्रिम रूप से पकाए गए आमों के साथ “डायमंड राइप – एथिलीन राइपनर” के 25 खुले पैकेट जब्त किए, जिनका उपयोग आमों को बाजार में बेचने से पहले जल्दी पकाने के लिए किया जा रहा था.

खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार, प्रत्येक 20 किलोग्राम आम के लिए केवल पांच एथिलीन राइपनर के पैकेट ही अनुमत हैं. लेकिन आरोपी कथित तौर पर प्रत्येक 20 किलोग्राम ट्रे के लिए छह पैकेट का उपयोग कर रहा था, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था.

डॉ. कोले ने कहा, “आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ‘डायमंड राइप’ जैसे एथिलीन-मुक्त करने वाले उत्पादों का उपयोग प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया की नकल करने के उद्देश्य से किया जाता है और निर्धारित सीमा के भीतर उपयोग किए जाने पर इसे सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, हैदराबाद के मामले में, व्यापारी 20 किलो की ट्रे में 6 पैकेट का उपयोग कर रहा था, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित 5 पैकेट की सीमा से अधिक है. इस अत्यधिक उपयोग से खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यह अनुचित प्रबंधन और नियामक मानकों के पालन की कमी को दर्शाता है.”

अनुशंसित मात्रा से अधिक प्रयोग करने से फल में एथिलीन उत्सर्जित करने वाले रसायनों का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हो सकता है, जिससे आम की सतह पर रासायनिक अवशेषों की मौजूदगी की संभावना बढ़ जाती है.

कोले ने कहा, “ऐसे फल के सेवन से मुंह में जलन, गले में तकलीफ, गैस्ट्राइटिस, मतली या उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं. हालांकि एथिलीन स्वयं अत्यधिक विषैला नहीं है, लेकिन अनुचित मात्रा और गलत प्रयोग से पकने की प्रक्रिया की सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.”

इस उल्लंघन से आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक असुरक्षित प्रथाओं की संभावना भी बढ़ जाती है. इसी तरह के मामलों में, अक्सर कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थों का समवर्ती या पूर्व उपयोग होता है, जो आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी हानिकारक अशुद्धियों वाली एसिटिलीन गैस उत्सर्जित करता है. इस तरह के संपर्क से तंत्रिका संबंधी लक्षण, श्लेष्मा में जलन और संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, जिससे नियामकीय अनुपालन का उल्लंघन एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन जाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. रमेश मीना ने कहा कि कृत्रिम रूप से पकाए गए आम न केवल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के स्तर में कमी सहित पोषण गुणवत्ता को कम करते हैं, बल्कि पेट फूलना और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना को भी बढ़ाते हैं.

डॉ. मीना ने बताया कि रासायनिक रूप से पकाए गए आमों के सेवन से लोगों को पेट दर्द, सूजन, कब्ज, दस्त आदि जैसी पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं. डॉ. मीना के अनुसार, कम वजन वाले लोगों और बच्चों को ऐसे मिलावटी आमों के सेवन से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है.

डॉ. मीना ने आगे कहा, “रासायनिक रूप से पकाए गए ऐसे आमों की उपलब्धता पर उचित नियंत्रण, विक्रेताओं को बेहतर प्रशिक्षण और जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अनुचित तरीके से पके फलों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके.” उन्होंने यह भी कहा, “कैल्शियम कार्बाइड आसानी से उपलब्ध होने के कारण, इनका उपयोग आमों को पकाने के लिए किया जाता है. इसके बजाय, फल विक्रेता एथिलीन गैस का उपयोग कर सकते हैं.”

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है. FSSAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नई दिल्ली में ETV भारत को बताया कि खाद्य सुरक्षा नियामक जल्द ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को एक परिपत्र जारी करेगा, जिसमें ताजे फलों की बिक्री पर अनधिकृत या प्रतिबंधित कृत्रिम रस्सियों के इस्तेमाल की निगरानी करने को कहा जाएगा.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में फल बाजारों और मंडियों में निरीक्षण तेज करने और कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है. अधिकारी ने कहा, "कैल्शियम कार्बाइड या अन्य अनधिकृत रस्सियों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान भी चलाए जा सकते हैं."

अधिकारी ने कहा, "हम खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) का अचानक निरीक्षण और जांच करते हैं क्योंकि वे कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड/एसिटिलीन गैस आदि जैसे अनधिकृत या प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं - जो एक अवैध और असुरक्षित प्रथा है. आने वाले महीनों में भी हम अचानक निरीक्षण करेंगे."

खाद्य सुरक्षा एवं मानक एवं मानक (FSSAI) द्वारा जारी एक पूर्व परिपत्र में कहा गया है कि फल पकने की प्रक्रिया को तेज करने और बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के प्रयास में, कुछ खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) द्वारा कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड/एसिटिलीन गैस आदि जैसे अनधिकृत या प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने का खतरा बढ़ गया है - जो एक अवैध और असुरक्षित प्रथा है.

FSSAI ने अपने परिपत्र में कहा, जिसकी एक प्रति ETV भारत के पास है, “यह देखा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आमतौर पर ‘मसाला’ कहा जाता है, का उपयोग कुछ खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा आम, केले और पपीते जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि यह सस्ता और कम रखरखाव वाला पदार्थ है. हालांकि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं सीमाएँ) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.5 के तहत फल पकाने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग निषिद्ध है. फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है क्योंकि इसके कैंसरजनक गुणों के कारण इससे मुंह के छाले, पेट में जलन और यहां तक ​​कि कैंसर भी हो सकता है.”

आम पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग करने वाले देश दुनिया भर में आम उत्पादक और आयातक देशों में आम पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक पादप हार्मोन है.

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और पेरू जैसे देश नियंत्रित पकाने की सुविधाओं में नियमित रूप से एथिलीन का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से निर्यात बाजारों और बड़े पैमाने पर वितरण के लिए. इसे वैश्विक मानक माना जाता है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा बनाए रखते हुए एक समान रंग, बनावट और मिठास प्रदान करता है.

खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के तहत संभावित स्वास्थ्य खतरों के कारण फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड गैस या एसिटिलीन गैस का उपयोग प्रतिबंधित है. लेकिन एथिलीन गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जा सकता है.

भारत में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एथिलीन को कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक एजेंटों के सुरक्षित विकल्प के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जिसे विषाक्तता संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है.

आमों को पकाने के लिए, पकने वाले कक्षों में हवा में एथिलीन की अनुमत सांद्रता 100 पीपीएम (100 µL/L) तक है, और एथिलीन-मुक्त करने वाले पाउच का उपयोग करते समय, दिशानिर्देश के अनुसार 20 किलोग्राम आमों के लिए पाँच पाउच का उपयोग किया जाना चाहिए. यह स्तर सुरक्षित माना जाता है क्योंकि एथिलीन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है. हालांकि, दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य है कि एथिलीन स्रोत सीधे फल के संपर्क में न आएं और पकने की प्रक्रिया नियंत्रित वातावरण में होनी चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग या अनुशंसित सीमा से अधिक मात्रा सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.

भारत में एथिलीन का उपयोग स्वतंत्र रूप से विनियमित है. भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा एथिलीन के उपयोग के मानक स्वतंत्र रूप से निर्धारित और विनियमित किए जाते हैं. एफएसएसएआई के अपने वैज्ञानिक पैनल और कार्य समूह हैं जिन्होंने जलवायु, फलों की किस्मों और आपूर्ति श्रृंखला जैसी भारतीय परिस्थितियों के आधार पर फलों के पकने के लिए देश-विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की हैं.

साथ ही, भारतीय दिशानिर्देश वैश्विक वैज्ञानिक सिद्धांतों (यूएसएफडीए जैसे निकायों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों सहित) के अनुरूप हैं, क्योंकि एथिलीन को सार्वभौमिक रूप से एक प्राकृतिक पादप हार्मोन के रूप में मान्यता प्राप्त है. हालांकि, भारत में प्रवर्तन और परीक्षण एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं और नियामक तंत्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं, जिसमें एथिलीन सांद्रता की जांच, कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित एजेंटों की अनुपस्थिति और 100 पीपीएम सीमा का अनुपालन शामिल है.

रासायनिक रूप से पकाए गए आमों के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य खतरे एथिलीन का अत्यधिक उपयोग (100 पीपीएम से अधिक) या पाउच का अनुचित उपयोग चक्कर आना, सिरदर्द, त्वचा में जलन और उल्टी जैसे लक्षणों से जुड़ा हो सकता है, विशेष रूप से व्यावसायिक या उच्च जोखिम वाले वातावरण में.

हालांकि एथिलीन स्वयं अत्यधिक विषैला नहीं है, अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन न करने से पकने की प्रक्रिया पर अपर्याप्त नियंत्रण का संकेत मिलता है. अनुशंसित खुराक से अधिक मात्रा में उपयोग करने से फल अनजाने में एथिलीन-उत्सर्जक एजेंटों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आम की सतह पर रासायनिक संदूषण की संभावना बढ़ जाती है.

इस प्रकार, अनुचित रूप से पकाए गए फलों के सेवन से मुंह में जलन, गले में तकलीफ, गैस्ट्राइटिस, मतली या उल्टी हो सकती है. इस प्रकार, हालांकि एथिलीन आमतौर पर निर्धारित सीमा के भीतर सुरक्षित है, अनुचित खुराक और गलत उपयोग प्रक्रियाएं पकने की प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं.

एथिलीन से पकाने की प्रणालियों के लिए आवश्यकताओं पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

आम पकाने के लिए खाद्य एवं सेवा विज्ञान प्राधिकरण (FSSAI) ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें बेहतर तापमान नियंत्रण के लिए वायुरोधी, अधिमानतः इन्सुलेटेड कमरा; तापमान नियंत्रण प्रणाली (शीतलन/तापन); आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली; और उचित वायु संचार एवं वेंटिलेशन शामिल हैं.

FSSAI ने अपनी SOP में एथिलीन गैस उत्पादन/इंजेक्शन प्रणाली के महत्व पर भी प्रकाश डाला है. पकने वाले कक्षों के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, एथिलीन सांद्रता और CO2 सांद्रता दर्शाने वाला डिस्प्ले बोर्ड लगाना,

प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए दिशानिर्देश FSSAI के अनुसार, कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग करके फलों को कमरे के तापमान पर रखने पर 4-6 दिनों में प्राकृतिक रूप से पकाया जा सकता है. इसमें सुझाव दिया गया है कि फलों को इष्टतम परिपक्वता पर तोड़ें और उन्हें अलग-अलग कागज में लपेटें या कागज के थैले में रखें. कच्चे फलों को धान की भूसी या गेहूं के भूसे पर परत बनाकर रखें. और कच्चे फलों को वायुरोधी चावल के डिब्बे या कंटेनर में रखें.

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