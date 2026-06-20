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कांग्रेस के राज में पूर्वी भारत पिछड़ा रहा, अब विकास का गेटवे बन रहा है: पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए. ( X @BJP4India )