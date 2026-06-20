कांग्रेस के राज में पूर्वी भारत पिछड़ा रहा, अब विकास का गेटवे बन रहा है: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने ओडिशा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासन में पूर्वी भारत पिछड़ा रहा.
Published : June 20, 2026 at 3:33 PM IST
रायरंगपुर (ओडिशा) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के राज में पूर्वी भारत पिछड़ा रहा और अब यह प्रगति और विकास के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है.
ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में 47,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ओडिशा के संसाधनों को नयी संभावनाओं में बदल रही है और राज्य को लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ओडिशा की पहचान को मजबूत किया है.
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