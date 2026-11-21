चलती ट्रेन में खराबी? अब एक फोन पर मिलेगी तकनीकी मदद; पूर्व तटीय रेलवे का बड़ा कदम
पूर्व तटीय रेलवे ने चलती ट्रेन में तकनीकी खराबी से निपटने और सुरक्षा बढ़ाने हेतु 24x7 लोको क्रू सहायता केंद्र शुरू किया.
Published : November 21, 2026 at 9:53 AM IST
नई दिल्ली: रेल परिचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पूर्व तटीय रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है. रेलवे ने फ्रंटलाइन रनिंग क्रू और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सीधा संपर्क बनाने के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करने वाला 'रियलटाइम लोको क्रू सहायता केंद्र' स्थापित किया है. इस समर्पित संचार चैनल का मुख्य उद्देश्य ट्रेन संचालन के दौरान इंजन में आने वाली तकनीकी खराबियों पर तुरंत कार्रवाई करना है, ताकि किसी भी छोटी तकनीकी समस्या को गंभीर परिचालन सुरक्षा दुर्घटना में बदलने से रोका जा सके.
रेलवे के अनुसार, यदि लोकोमोटिव यानी इंजन से जुड़ी किसी भी असामान्यता पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में समय पर प्रतिक्रिया दी जाए, तो रनिंग स्टाफ तकनीकी समस्याओं का सही आकलन कर सकता है. इससे कर्मचारी निर्धारित ट्रबलशूटिंग प्रक्रियाओं का पालन कर सकेंगे और ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू करने से पहले उचित सुरक्षा सावधानियां बरत सकेंगे. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस पहल से ट्रेन संचालन में निवारक सुरक्षा उपायों को मजबूती मिलने की उम्मीद है. हालिया घटनाओं के बाद इस तरह के रियलटाइम तकनीकी सहयोग का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है.
चलती ट्रेन में मिलेगी सीधी तकनीकी सहायता
पूर्व तटीय रेलवे में स्थापित यह 24x7 रियलटाइम लोको क्रू सहायता केंद्र ट्रेन परिचालन के दौरान इंजन में खराबी या तकनीकी समस्या आने पर क्रू को चौबीसों घंटे तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. अधिकारियों ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य लोको पायलट (LPs), सहायक लोको पायलट (ALPs) और अन्य रनिंग स्टाफ को ट्रेन चलाते समय इंजन से जुड़ी समस्याओं का सामना करने पर समय पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. यह समर्पित कॉल सेंटर रनिंग क्रू के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा, जो उन्हें टेलीफोन आधारित सहायता और ट्रबलशूटिंग के माध्यम से तकनीकी मुद्दों को हल करने में मदद करेगा."
परिचालन सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा के दौरान इंजन से जुड़ी तकनीकी खराबियां ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित कर सकती हैं और परिचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं. ऐसे समय में तकनीकी विशेषज्ञों का समय पर हस्तक्षेप बेहद जरूरी होता है. क्रू को विशेषज्ञ तकनीकी सहायता मिलने से खराबी की तेजी से पहचान करने और उसका उचित समाधान करने में मदद मिलेगी.
रनिंग स्टाफ को चौबीसों घंटे मिलेगी मदद
यह सहायता केंद्र सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे चालू रहेगा. इसके समर्पित परिचालन क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) टेलीफोन नंबर के माध्यम से लोको क्रू ट्रेन संचालन के दौरान इंजन में खराबी या तकनीकी कठिनाइयों का अनुभव होने पर सीधे केंद्र से संपर्क कर सकेंगे.
इस सुविधा का उद्देश्य रनिंग स्टाफ को बिना किसी विशेषज्ञ सहायता के इंजन की जटिल समस्याओं से अकेले जूझने के लिए छोड़ने के बजाय, उन्हें तत्काल तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है. रनिंग क्रू और तकनीकी कर्मियों के बीच समय पर संवाद होने से खराबी की प्रकृति की पहचान करने, इसके संभावित कारणों को समझने और क्रू को निर्धारित ट्रबलशूटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी. इस सपोर्ट सिस्टम से लोकोमोटिव क्रू और इलेक्ट्रिक इंजनों के रखरखाव व मरम्मत के लिए जिम्मेदार तकनीकी टीमों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है.
DPWCS समस्याओं के समाधान के लिए अलग व्यवस्था
डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम (DPWCS) से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए एक अलग व्यवस्था की रूपरेखा भी तैयार की गई है. शुरुआत में, DPWCS से संबंधित तकनीकी समस्याओं को संबंधित मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) द्वारा उनके समर्पित कॉल सेंटरों के माध्यम से संभाला जाएगा. इसके बाद, आगे के समाधान के लिए इन मुद्दों को अंगुल इलेक्ट्रिक लोको शेड के सहायता केंद्र के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा.
रनिंग स्टाफ तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश
इस सुविधा का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रनिंग स्टाफ के बीच कॉल सेंटर की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं. सभी क्रू लॉबी के नोटिस बोर्ड पर यह संदेश प्रदर्शित किया जाना है और मुख्य लोको निरीक्षकों को इसे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने की सलाह दी गई है. इसका उद्देश्य सभी लोको पायलट, सहायक लोको पायलट , क्रू नियंत्रक, ट्रेन लाइटिंग नियंत्रक और मुख्य लोको निरीक्षकों तक बिना देरी के जानकारी पहुंचाना है.
निर्धारित समय सीमा का पालन अनिवार्य
निर्देशों में ऑनलाइन ट्रबलशूटिंग के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है, ताकि सुरक्षा आवश्यकताओं और प्रोटोकॉल के तहत काम व्यवस्थित रहे. रियलटाइम लोको क्रू सहायता केंद्र की स्थापना ड्यूटी पर तैनात क्रू के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत करने का एक ठोस प्रयास है.
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