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चलती ट्रेन में खराबी? अब एक फोन पर मिलेगी तकनीकी मदद; पूर्व तटीय रेलवे का बड़ा कदम

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: रेल परिचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पूर्व तटीय रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है. रेलवे ने फ्रंटलाइन रनिंग क्रू और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सीधा संपर्क बनाने के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करने वाला 'रियलटाइम लोको क्रू सहायता केंद्र' स्थापित किया है. इस समर्पित संचार चैनल का मुख्य उद्देश्य ट्रेन संचालन के दौरान इंजन में आने वाली तकनीकी खराबियों पर तुरंत कार्रवाई करना है, ताकि किसी भी छोटी तकनीकी समस्या को गंभीर परिचालन सुरक्षा दुर्घटना में बदलने से रोका जा सके.

रेलवे के अनुसार, यदि लोकोमोटिव यानी इंजन से जुड़ी किसी भी असामान्यता पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में समय पर प्रतिक्रिया दी जाए, तो रनिंग स्टाफ तकनीकी समस्याओं का सही आकलन कर सकता है. इससे कर्मचारी निर्धारित ट्रबलशूटिंग प्रक्रियाओं का पालन कर सकेंगे और ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू करने से पहले उचित सुरक्षा सावधानियां बरत सकेंगे. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस पहल से ट्रेन संचालन में निवारक सुरक्षा उपायों को मजबूती मिलने की उम्मीद है. हालिया घटनाओं के बाद इस तरह के रियलटाइम तकनीकी सहयोग का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है.

चलती ट्रेन में मिलेगी सीधी तकनीकी सहायता

पूर्व तटीय रेलवे में स्थापित यह 24x7 रियलटाइम लोको क्रू सहायता केंद्र ट्रेन परिचालन के दौरान इंजन में खराबी या तकनीकी समस्या आने पर क्रू को चौबीसों घंटे तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. अधिकारियों ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य लोको पायलट (LPs), सहायक लोको पायलट (ALPs) और अन्य रनिंग स्टाफ को ट्रेन चलाते समय इंजन से जुड़ी समस्याओं का सामना करने पर समय पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. यह समर्पित कॉल सेंटर रनिंग क्रू के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा, जो उन्हें टेलीफोन आधारित सहायता और ट्रबलशूटिंग के माध्यम से तकनीकी मुद्दों को हल करने में मदद करेगा." परिचालन सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा के दौरान इंजन से जुड़ी तकनीकी खराबियां ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित कर सकती हैं और परिचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं. ऐसे समय में तकनीकी विशेषज्ञों का समय पर हस्तक्षेप बेहद जरूरी होता है. क्रू को विशेषज्ञ तकनीकी सहायता मिलने से खराबी की तेजी से पहचान करने और उसका उचित समाधान करने में मदद मिलेगी. रनिंग स्टाफ को चौबीसों घंटे मिलेगी मदद

यह सहायता केंद्र सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे चालू रहेगा. इसके समर्पित परिचालन क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) टेलीफोन नंबर के माध्यम से लोको क्रू ट्रेन संचालन के दौरान इंजन में खराबी या तकनीकी कठिनाइयों का अनुभव होने पर सीधे केंद्र से संपर्क कर सकेंगे.