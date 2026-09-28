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पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा आरोपी बिहार से गिरफ्तार, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ढाका थाना के द्वारा पकड़ा गया आरोपी ( ETV Bharat )

गिरफ्तार युवक की विधिवत तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक Redmi एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया. पुलिस का दावा है कि मोबाइल में आतंकी गतिविधियों से संबंधित वीडियो, फोटो और देशविरोधी सामग्री और रील्स मिली हैं.

इस मामले में पुलिस ने 27 सितंबर को गिरफ्तारी पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले की पुष्टि की. जब मोतिहारी पुलिस की टीम पहुंची तो एक युवक पुलिस को देखते ही भागने लगा. पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में उसकी पहचान बिसरहिया निवासी मोहम्मद सेयाज आलम, पिता समसुल हक के रूप में हुई.

पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर की रात ढाका थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तान स्थित आपराधिक और आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में है. सूचना की जांच के बाद सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिसरहिया गांव के पास छापेमारी की.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि गिरफ्तार युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे अली गुज्जर के संपर्क में था. अब पुलिस इस संपर्क की प्रकृति और इसके पीछे की पूरी कड़ी की जांच कर रही है.

दिल्ली दहलाने वाली साजिश की भी जांच

चर्चा है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क में शामिल सेयाज 15 अगस्त को दिल्ली दहलाने की साजिश वाली टीम में शामिल था. उसका 10 अगस्त का दिल्ली का टिकट भी बन गया था. हालाकि पुलिस की शुरूआती जांच में इसको लेकर कोई इनपुट नहीं है. इस मामले में पुलिस जांच को सघनता से कर रही है.

बड़े डिजिटल नेटवर्क की पड़ताल

जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि युवक का संपर्क केवल अली गुज्जर तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा डिजिटल नेटवर्क सक्रिय है. मोबाइल फोन में मौजूद सोशल मीडिया गतिविधियों, वीडियो, फोटो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई में कई अधिकारी शामिल

कार्रवाई में सिकरहना एसडीपीओ अभिषेक कुमार, ढाका थानाध्यक्ष राजरूप राय, अपर थानाध्यक्ष मो. खलील, डीआईयू मोतिहारी के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार और कृष्णमोहन कुमार समेत पुलिस टीम शामिल रही.

एक मोबाइल, लेकिन जांच का दायरा बड़ा

पुलिस ने फिलहाल एक मोबाइल फोन की बरामदगी और सोशल मीडिया संपर्क को जांच का अहम आधार बनाया है. फिलहाल मामला पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से कथित डिजिटल संपर्क, संदिग्ध डिजिटल सामग्री और उसकी जांच कर रही है.

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