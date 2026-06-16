'केस करे रेलवे.. सोशल मीडिया अकाउंट हो बंद..' राहुल गांधी ने कौन-सा वीडियो शेयर किया.. जिसपर मचा घमासान
ट्रेन में युवक की कथित मौत का वायरल वीडियो शेयर करने पर रेलवे ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए अफवाह न फैलाने को कहा.
Published : June 16, 2026 at 1:35 PM IST
पटना: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (15 जून) को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को शेयर किया था. ट्रेन की बोगी के अंदर बहुत अधिक भीड़ और गर्मी के कारण एक युवक की दम घुटने से मौत होते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है. मामले के तूल पकड़ने के बाद इसपर रेलवे का बयान आया है.
इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया- राहुल गांधी: इस भयावह वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि युवक परीक्षा देने जा रहा था और पटना में ट्रेन यात्रा के दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी. राहुल गांधी ने वायरल वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया. ये उस भारत के लाचार युवा हैं, जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफर तक नहीं दे सकती.
इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2026
ये उस भारत के लाचार युवा हैं - जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।
चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के… https://t.co/v5uF4l7bOV
"चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में आती है - भीड़, घुटन, और बेबसी. इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती."- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
हर छात्र को उसका हक मिलेगा- राहुल गांधी: साथ ही राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के माध्यम से जनता से बड़ा वादा किया और लिखा है कि मैं वादा करता हूं- हम यह आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचाएंगे. हर छात्र को उसका हक मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा. 17 जून, कोटा, यही गूंज, अब हुंकार बनेगी.
रेलवे ने दिया जवाब: वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के एक्स हैंडल से एक से ज्यादा बार बयान जारी किए गए हैं. पूर्व मध्य रेलवे ने लिखा है, इस संबंध में अवगत कराना है कि वीडियो का गहन परीक्षण एवं अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि यह घटना पूर्व मध्य रेल से संबंधित नहीं है.
घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं- रेलवे: वहीं राहुल गांधी के शेयर पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने लिखा, उक्त घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है. यह भी स्पष्टतया बताना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी स्रोत से नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी अफवाह/ भ्रम को न फैलाएं. बता दें कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहीं भी दावा नहीं किया है कि ये वीडियो पाटलिपुत्र स्टेशन का है.
उक्त घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है. यह भी स्पष्टतया बताना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी स्रोत से नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी अफवाह / भ्रम को न फैलाएं. वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों एवं स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया… https://t.co/J0uScpBdRD— East Central Railway (@ECRlyHJP) June 15, 2026
रेलवे ने आगे लिखा, वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की शारीरिक गतिविधियों और स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उक्त व्यक्ति संभवतः किसी चिकित्सकीय समस्या और थकानजनित अस्वस्थता से प्रभावित हुआ हो.
'राहुल गांधी खुद फर्जी हैं'- गिरिराज सिंह: बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी खुद फर्जी हैं. इसीलिए वो फर्जी वीडियो जारी करते हैं. रेलवे ने इसका खंडन किया है और कहा है कि रेलवे को इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है."
"राहुल गांधी ये फर्जी काम करना बंद करें. मैं तो कहूंगा कि अगर राहुल गांधी ने ये किया है, तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाए और रेलवे की तरफ से इन पर केस किया जाए."- गिरिराज सिंह,केंद्रीय मंत्री
लोगों का फूटा गुस्सा: वहीं वीडियो को लेकर हो रहे विवाद के बीच यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. रेलवे के जवाब पर लोगों ने कहा कि वीडियो तो जनरल बोगी का है ना. वहीं एक यूजर राजेश कुमार ने कहा कि यह तस्वीर भारतीय रेल की हैं या नहीं? क्या भारतीय रेल ने यह जानने का प्रयास किया कि यह तस्वीर किस रेलवे स्टेशन की है? मृतक यात्री कहां का है? क्या भारतीय रेल अपने यात्री का ट्रेन की बोगी के अंदर हुई मृत्यु पर एक शोक - संदेश व्यक्त करने से भी गया? यात्री सिर्फ एक टिकट नम्बर रह गया.
क्या है मामला?: दरअसल 14 जून रविवार को बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर फूट पड़ा था. सेंटर दूर होने के और ट्रेनों के देरी से नाराज होने पर बड़ी संख्या में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया था. कई छात्रों ने ट्रेक पर लेटकर परीक्ष रद्द करने की मांग की थी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोक-झोंक की स्थिति बन गई थी. छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान जख्मी हो गए.
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