जीवन को आसान बनाने के लिए न्याय में सुगमता जरूरी, सुप्रीम कोर्ट में बोले पीएम मोदी

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कारोबार में सुगमता और जीवनयापन में सुगमता तभी संभव है जब न्याय में भी सुगमता सुनिश्चित हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब न्याय सभी के लिए सुलभ हो, समय पर मिले और हर व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तभी यह सही मायने में सामाजिक न्याय की नींव बनता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी भाषा सरल होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं, तो इसका बेहतर अनुपालन होता है और मुकदमेबाजी कम होती है. पीएम मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में सभी के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कानूनी सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब न्याय सभी को मिले, चाहे उनकी सामाजिक या वित्तीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो." पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने हाल के वर्षों में 'न्याय की सुगमता' में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. आगे इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी. उन्होंने कहा, "कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो न्याय चाहने वालों को समझ में आए. जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं, तो इससे बेहतर अनुपालन होता है और मुकदमे कम होते हैं." सुप्रीम कोर्ट में 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत (ANI) पीएम मोदी ने कहा कि फैसले और कानूनी दस्तावेज स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने 80,000 से ज्यादा फैसलों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुप्रीम कोर्ट की पहल की सराहना की. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रयास उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में भी जारी रहेगा. तीन वर्षों में 8 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के तहत, केवल तीन वर्षों में लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से देश भर के गरीबों, प्रताड़ित लोगों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय में सुगमता सुनिश्चित हुई है.