उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस हुए भूकंप के झटके, घर से बाहर भागे लोग
उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप आया है. जिससे लोगों में दहशत फैल गई. भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 10:49 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की धरती एक बार फिर से भूकंप के झटकों से डोली है. देर रात पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत तमाम जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल आए.
चमोली था भूकंप का केंद्र: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप का केंद्र उत्तराखंड का चमोली जिला रहा. जिसकी गहराई धरती से 13 किलोमीटर नीचे था. भूकंप की तीव्रता 4.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई. अभी तक कहीं से भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन जैसे ही धरती थर्रायी, वैसे ही लोग चीखते हुए घर से बाहर भाग निकले. वहीं, शिमला, कुरुक्षेत्र, नोएडा, चंडीगढ़ और नई दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.
उत्तराखंड में अक्सर आते रहते हैं भूकंप: गौर हो कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है. जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य है. यहां आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं. भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड को जोन 6 में रखा गया है.
इससे पहले उत्तराखंड को भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर जोन 4 और 5 में रखा गया था, लेकिन साल 2025 में बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देशभर में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए नया मैप जारी किया. जिसमें उत्तराखंड को जोन 4 और 5 से हटाकर जोन 6 में डाला गया है.
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