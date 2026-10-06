ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस हुए भूकंप के झटके, घर से बाहर भागे लोग

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat GFX )

देहरादून: उत्तराखंड की धरती एक बार फिर से भूकंप के झटकों से डोली है. देर रात पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत तमाम जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल आए.