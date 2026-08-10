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उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी जिले में बीती देर रात भूकंप के तेज झटकों से लोगों में दहशत फैल गई. यमुना घाटी से लेकर गंगा घाटी तक कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. झटका इतना तेज था कि कई लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. देर रात अचानक धरती हिलने से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग एक-दूसरे को फोन कर भूकंप के बारे में जानकारी लेते नजर आए. हालांकि, राहत की बात यह रही कि भूकंप के कारण जिले में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीती देर रात करीब 1 बजकर 21 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.2 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले में जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र बड़कोट तहसील मुख्यालय के नजदीक राजगढ़ी क्षेत्र के आसपास बताया जा रहा है. रात का समय होने के कारण भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

कई परिवारों ने कुछ समय तक घरों में वापस जाने से भी परहेज किया. ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में लोग मोबाइल फोन के माध्यम से अपने रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेते रहे. यमुना घाटी के साथ ही उत्तरकाशी और गंगा घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में भी झटके महसूस किए जाने की जानकारी सामने आई है. भूकंप के झटके महसूस होने के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र भी सक्रिय हो गया. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी जुटाई गई.