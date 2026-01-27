उत्तराखंड में फिर डोली धरती, उत्तरकाशी जिले महसूस किए गए भूकंप के झटके
उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 27, 2026 at 12:56 PM IST
उत्तरकाशी (उत्तराखंड): सोमवार रात को जिला मुख्यालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए. हालांकि भूकंप के झटके आने से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. वहीं चिन्यालीसौड़,डुण्डा, भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, बड़कोट में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए. वहीं जनपद में भूकंप के झटके से नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है.
आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाई ने बताया कि उत्तरकाशी जनपद में सोमवार रात 10:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसके पश्चात तीव्रता के लिए कंट्रोल रूम के द्वारा आईएमडी देहरादून को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया. लेकिन भूकंप की तीव्रता के अपडेट ने लिए आईएमडी द्वारा बताया गया कि इसकी तीव्रता बहुत ही न्यून होने के कारण सिस्टम पर शो नहीं कर रहा है. इसके साथ ही तहसील चिन्यालीसौड़, डुण्डा, भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, बड़कोट में भूकंप के सूचना ली गई है.
उनके द्वारा बताया कि हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए, जनपद के सभी तहसील क्षेत्र में कुशलता है. वहीं उन्होंने सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. कहा कि स्कूल आदि जगहों पर भूकंप से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. वहीं भूकंप के झटके से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है. गौर हो कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है. भूकंप के लिहाज से प्रदेश जोन 5 में आता है. उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो यह भूकंप के दृष्टिकोण से जोन चार और पांच में आता है. जिला साल 1991 में 6.4 रिक्टर स्केल के विनाशकारी भूकंप की त्रासदी भी झेल चुका है, जिसमें 653 लोगों की मौत हुई थी.
जनपद में 2025 जनवरी माह में आए भूकंप (आपदा प्रबंधन के अनुसार)
- 24 जनवरी को सुबह 7.41 मिनट पर 2.7 और 8.19 मिनट पर 3.5 रिक्टर स्केल का भूकंप.
- 25 जनवरी को सुबह 5. 47 मिनट पर 2.4 रिक्टर स्केल.
- 29 जनवरी को दोपहर 3.28 मिनट पर 2.7 रिक्टर स्केल.
- 30 जनवरी को सुबह 7.31 मिनट पर 2.7 रिक्टर स्केल.
- 31 जनवरी को सुबह 9. 28 मिनट पर 2.7 रिक्टर स्केल.
