दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.9 रही तीव्रता
दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप 4.9 तीव्रता का रहा.
Published : October 6, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, रात 10:23:13 बजे उत्तराखंड के चमोली में 13 किलोमीटर की गहराई पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया. जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:24 बजे बागेश्वर, भीमताल, पिथौरागढ़, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, गोपेश्वर, चमोली, बदरीनाथ में भूकंप के झटके महसूस हुए.
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
अपडेट जारी है..