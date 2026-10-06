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दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.9 रही तीव्रता

दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप 4.9 तीव्रता का रहा.

दिल्ली में भूकंप के झटके
दिल्ली में भूकंप के झटके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2026 at 10:43 PM IST

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Updated : October 6, 2026 at 11:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, रात 10:23:13 बजे उत्तराखंड के चमोली में 13 किलोमीटर की गहराई पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया. जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:24 बजे बागेश्वर, भीमताल, पिथौरागढ़, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, गोपेश्वर, चमोली, बदरीनाथ में भूकंप के झटके महसूस हुए.

अपडेट जारी है..

Last Updated : October 6, 2026 at 11:00 PM IST

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दिल्ली में भूकंप के झटके
EARTHQUAKE TREMORS FELT IN DELHI
EARTHQUAKE IN DELHI
EARTHQUAKE TREMORS FELT IN DELHI

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