ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके लगे, तीव्रता 5.6, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धरती हिली

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आज शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई जिलों में यह झटके लगे. इससे पहले आज तड़के बांग्लादेश में भी धरती हिलने की खबरें आई थीं. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 5.6 मापी गई है.

बता दें, बांग्लादेश में टुंगी से करीब 27 किमी. दूर पूर्व में 10 किमी. की गहराई में भूकंप का केंद्र था. जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में धरती हिली है. जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सुबह करीब 10 बजकर 28 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके लगे हैं. वहीं, यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर ने भी भूकंप की जानकारी साझा की है.

बंगाल की बात करें तो यहां के मालदा, नादिया, कूचबिहार दक्षिण दिनाजपुर और हुगली इलाके में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए. बंगाल के अलावा त्रिपुरा के भी कई इलाकों में धरती के कंपन की सूचना मिल रही है. सबसे पहले बांग्लादेश में यह झटके लगे उसके बाद देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें मिल रही हैं. हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबरें नहीं आई हैं.