पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके लगे, तीव्रता 5.6, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धरती हिली
भूकंप का पहला झटका पाकिस्तान में देर रात महसूस किया गया. हालांकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी. विस्तार से जानिए.
Published : November 21, 2025 at 11:13 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आज शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई जिलों में यह झटके लगे. इससे पहले आज तड़के बांग्लादेश में भी धरती हिलने की खबरें आई थीं. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 5.6 मापी गई है.
बता दें, बांग्लादेश में टुंगी से करीब 27 किमी. दूर पूर्व में 10 किमी. की गहराई में भूकंप का केंद्र था. जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में धरती हिली है. जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सुबह करीब 10 बजकर 28 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके लगे हैं. वहीं, यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर ने भी भूकंप की जानकारी साझा की है.
A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi, Bangladesh at 10:08:26 (UTC+05:30) today: United States Geological Survey (USGS Earthquake) pic.twitter.com/efJYPROHim— ANI (@ANI) November 21, 2025
बंगाल की बात करें तो यहां के मालदा, नादिया, कूचबिहार दक्षिण दिनाजपुर और हुगली इलाके में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए. बंगाल के अलावा त्रिपुरा के भी कई इलाकों में धरती के कंपन की सूचना मिल रही है. सबसे पहले बांग्लादेश में यह झटके लगे उसके बाद देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें मिल रही हैं. हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबरें नहीं आई हैं.
इससे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके लगे. इसकी तीव्रता करीब 5.2 बताई जा रही है. डर के चलते सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए. भूकंप का पहला झटका देर रात करीब 1 बजकर 59 मिनट पर लगा. इसका केंद्र 190 किमी. दूर था. वहीं, दूसरा झटका तड़के 3 बजकर 9 मिनट पर लगा. पहाड़ी इलाकों के चलते भूकंप का खतरा हमेशा मंडराता रहता है
जानिए क्यों लगते हैं भूकंप के झटके
आपको बता दें, कि धरती की बाहरी सतह, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटर शामिल है, यह छोटी और बड़ी टेक्टॉनिक प्लेटों से मिलकर बनी हैं. ये प्लेटें स्थिर नहीं रहती. ये हमेशा धीरे-धीरे हिलती रहती हैं. जब ये प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या आपस में रगड़ती हैं, तब एनर्जी का दबाव ज्यादा हो जाता है, तब भूकंप के झटके लगते हैं.
पढ़ें: अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता
शक्तिशाली भूकंप से कांपा जापान, तीव्रता 6.7 रही, सुनामी की चेतावनी जारी