महाराष्ट्र के हिंगोली में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता, दहशत में आए लोग
भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के गढाला गांव की सीमा के अंदर लगभग 7 किलोमीटर की गहराई में था.
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Published : October 3, 2026 at 11:18 AM IST
हिंगोली: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में शुक्रवार को 3.3 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 7:46 बजे अचनाक लोगों को भूकंप का झटका महसूस हुआ. भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के गढाला गांव की सीमा के अंदर लगभग 7 किलोमीटर की गहराई में था.
भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए.
(अपडेट जारी है...)