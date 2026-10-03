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महाराष्ट्र के हिंगोली में आया भूकंप, रिक्‍टर स्‍केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता, दहशत में आए लोग

भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के गढाला गांव की सीमा के अंदर लगभग 7 किलोमीटर की गहराई में था.

Earthquake Tremor in Hingoli District
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 11:18 AM IST

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हिंगोली: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में शुक्रवार को 3.3 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 7:46 बजे अचनाक लोगों को भूकंप का झटका महसूस हुआ. भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के गढाला गांव की सीमा के अंदर लगभग 7 किलोमीटर की गहराई में था.

भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए.

(अपडेट जारी है...)

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EARTHQUAKE TREMOR IN HINGOLI

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