ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में आया भूकंप, पौड़ी में डेढ़ घंटे में दो बार हिली धरती

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में भूकंप आया है, डेढ़ घंटे के दौरान यहां दो बार भूकंप के झटके महसूस हुए

UTTARAKHAND EARTHQUAKE
उत्तराखंड में भूकंप (Photo Courtesy: National Center for Seismology)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 9:21 AM IST

|

Updated : April 11, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. यहां आज सुबह डेढ घंटे के अंतराल पर दो बार भूकंप आया है. पहला भूकंप सुबह 5.02 बजे आया. दूसरी बार भूकंप के झटके सुबह 6.29 पर महसूस हुए हैं. हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

पौड़ी गढ़वाल में आया भूकंप: पौड़ी गढ़वाल जिले में भूकंप का पहला झटका सुबह 5.02 बजे आया. इस भूकंप की तीव्रता 3.3 मैग्नीट्यूड थी. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी.

डेढ़ घंटे के अंदर दो बार आया भूकंप: इसके करीब डेढ़ घंटे बाद पौड़ी गढ़वाल की धरती भूकंप से एक बार फिर थर्राई. इस बार 6.29 बजे भूकंप आया. इस भूकंप की तीव्रता पहले आए भूकंप से थोड़ा ज्यादा थी. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दूसरी बार आया भूकंप 3.6 मैग्नीट्यूड का था. इसकी गहराई भी 10 किलोमीटर बताई गई है. बहरहाल राहत की बात ये है कि पौड़ी गढ़वाल में आए डेढ़ घंटे के अंतराल में एक के बाद एक दो भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

महाराष्ट्र में भी हिली धरती: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के साथ ही महाराष्ट्र में भी भूकंप के झटके आए हैं. महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप आया है. यहां सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर धरती हिली है. हिंगोली में आया भूकंप उत्तराखंड में आए भूकंप से ज्यादा तेज था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसकी तीव्रता 4.7 मैग्नीट्यूड रही. यहां से भी किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है.

उत्तराखंड और महाराष्ट्र के साथ ही नागालैंड में भी अर्थक्वेक आया है. नागालैंड के तुएनसांग में सुबह 5 बजकर 25 मिनट पर भूकंप के झटके आए. हालांकि इनकी तीव्रता बहुत कम 2.7 मैग्नीट्यूड थी. दरअसल नागालैंड का ये हिस्सा म्यांमार बॉर्डर के पास है और म्यांमार में भी सुबह 3.40 पर 3.5 मैग्गनीट्यूड का भूकंप आया था.

Last Updated : April 11, 2026 at 9:31 AM IST

TAGGED:

UTTARAKHAND EARTHQUAKE
EARTHQUAKE IN PAURI GARHWAL
उत्तराखंड में भूकंप
पौड़ी गढ़वाल भूकंप
UTTARAKHAND EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.