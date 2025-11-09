ETV Bharat / bharat

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया भूंकप, जानिए कितनी थी तीव्रता

पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार) : भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रविवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई. इसका केंद्र अंडमान सागर में 90 किलोमीटर की गहराई (अक्षांश 12.49 डिग्री उत्तर, देशांतर 93.83 डिग्री पूर्व) पर स्थित था. भूकंप आने पर लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, इस भूकंप की वजह से अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय इलाके में से एक है और इसे जोन वी भूकंपीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है.