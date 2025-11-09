ETV Bharat / bharat

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया भूंकप, जानिए कितनी थी तीव्रता

अंडमान सागर में रविवार को भूकंप के जोरदार झटके लगे. इससे लोग घरों से बाहर निकल आए.

Earthquake hits Andaman and Nicobar Islands
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया भूंकप (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 2:17 PM IST

पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार) : भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रविवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई. इसका केंद्र अंडमान सागर में 90 किलोमीटर की गहराई (अक्षांश 12.49 डिग्री उत्तर, देशांतर 93.83 डिग्री पूर्व) पर स्थित था.

भूकंप आने पर लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, इस भूकंप की वजह से अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय इलाके में से एक है और इसे जोन वी भूकंपीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है.

दूसरी तरफ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, इसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाके के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं.

बता दें कि अक्टूबर माह के अंत में तिब्बत में भूकंप के झटके आए थे. हालांकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 थी. वहीं यह भूकंप गहराई में धरती से 10 किलोमीटर अंदर था. इस भूकंप के एक दिन पहले भी भूकंप के झटके आए थे.

भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. उथले भूकंप आमतौर रूप से गहरे भूकंपों की अपेक्षा में अधिक खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा हिलती है और मकानों को अधिक नुकसान पहुंचता है.

