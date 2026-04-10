गुजरात के अमरेली में आधी रात को भूंकप के तेज झटके, चीखते-चिल्लाते घरों से भागे लोग
सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है. जानिए अब कैसे हैं हालात!
Published : April 10, 2026 at 1:09 PM IST
अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले और उसके आसपास के तटीय इलाकों में एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है. सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है. इसका केंद्र (एपीसेंटर) महुवा के पास जमीन के भीतर रिकॉर्ड किया गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.
देर रात 2:24 बजे हिली धरती
मिली जानकारी के अनुसार, अमरेली के राजुला, जाफराबाद और पीपावाव समेत पूरे तटीय इलाके में रात करीब 2:24 बजे अचानक धरती हिलने लगी. उस वक्त लोग गहरी नींद में सो रहे थे. तेज झटके महसूस होते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर खुले मैदान की तरफ भागने लगे. भूकंप के बाद रात भर लोग एक-दूसरे को फोन और मैसेज कर सुरक्षित होने की जानकारी लेते रहे.
घरों में आईं दरारें
इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजुला, जाफराबाद, पीपावाव, खंभा और सावरकुंडला क्षेत्र में देखने को मिला है. स्थानीय लोगों के अनुसार, झटके इतने तेज थे कि घरों में रखा सामान तेजी से हिलने लगा. राजुला शहर से खबर आ रही है कि कुछ घरों की दीवारों में दरारें भी पड़ गई हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर भूकंप के समय का एक लाइव CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कंपन साफ तौर पर देखा जा सकता है.
लगातार आ रहे झटकों से दहशत में ग्रामीण
सावरकुंडला तालुका के भाड़ और आसपास के गांवों में पिछले कुछ दिनों से लगातार छोटे-बड़े झटके महसूस किए जा रहे हैं. हर दिन आ रहे इन सिस्मिक झटकों (कंपन) की वजह से लोग रात में चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं. आज आए इस नए और तेज झटके ने ग्रामीणों के बीच दहशत को और बढ़ा दिया है. लोगों को डर है कि बार-बार आ रहे इन झटकों से उनके पुराने और कमजोर मकान ढह न जाएं.
प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें
राहत की बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी के घायल होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं. एक्सपर्ट्स और अधिकारियों ने स्थानीय जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, सतर्क रहें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत नजदीकी प्रशासन से संपर्क करें.
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