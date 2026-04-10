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गुजरात के अमरेली में आधी रात को भूंकप के तेज झटके, चीखते-चिल्लाते घरों से भागे लोग

अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले और उसके आसपास के तटीय इलाकों में एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है. सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है. इसका केंद्र (एपीसेंटर) महुवा के पास जमीन के भीतर रिकॉर्ड किया गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

देर रात 2:24 बजे हिली धरती

मिली जानकारी के अनुसार, अमरेली के राजुला, जाफराबाद और पीपावाव समेत पूरे तटीय इलाके में रात करीब 2:24 बजे अचानक धरती हिलने लगी. उस वक्त लोग गहरी नींद में सो रहे थे. तेज झटके महसूस होते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर खुले मैदान की तरफ भागने लगे. भूकंप के बाद रात भर लोग एक-दूसरे को फोन और मैसेज कर सुरक्षित होने की जानकारी लेते रहे.

घरों में आईं दरारें

इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजुला, जाफराबाद, पीपावाव, खंभा और सावरकुंडला क्षेत्र में देखने को मिला है. स्थानीय लोगों के अनुसार, झटके इतने तेज थे कि घरों में रखा सामान तेजी से हिलने लगा. राजुला शहर से खबर आ रही है कि कुछ घरों की दीवारों में दरारें भी पड़ गई हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर भूकंप के समय का एक लाइव CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कंपन साफ तौर पर देखा जा सकता है.