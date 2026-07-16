गुजरात : तीन मिनट में दो बार आया भूकंप, लोग सहमे
गुजरात में दो बार भूकंप आ जाने से लोगों में डर फैल गया. हालांकि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है.
गुजरात में तीन मिनट में दो बार आया भूकंप (प्रतीकात्मक फोटो - IANS)
Published : July 16, 2026 at 3:56 PM IST
अहमदाबाद : गुजरात के कच्छ जिले में गुरुवार को तीन मिनट के अंतराल पर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में धोलावीरा से 32 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में स्थित था.
रिक्टर पैमाने पर पहले आए भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई जबकि दूसरा झटका 3.2 की तीव्रता का रहा. हालांकि दोनों भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी लेकिन लोगों ने कंपन को महसूस किया.
Gujarat: An earthquake of magnitude 3.2 struck 32 km west-northwest of Dholavira in Kutch district pic.twitter.com/O5muRZc9El— IANS (@ians_india) July 16, 2026
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