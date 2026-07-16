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गुजरात : तीन मिनट में दो बार आया भूकंप, लोग सहमे

गुजरात में दो बार भूकंप आ जाने से लोगों में डर फैल गया. हालांकि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है.

Earthquake struck twice in three minutes in Gujarat
गुजरात में तीन मिनट में दो बार आया भूकंप (प्रतीकात्मक फोटो - IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 3:56 PM IST

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अहमदाबाद : गुजरात के कच्छ जिले में गुरुवार को तीन मिनट के अंतराल पर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में धोलावीरा से 32 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में स्थित था.

रिक्टर पैमाने पर पहले आए भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई जबकि दूसरा झटका 3.2 की तीव्रता का रहा. हालांकि दोनों भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी लेकिन लोगों ने कंपन को महसूस किया.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के बारामूला में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया, कोई जनहानि नहीं

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